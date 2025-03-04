С улиц Подмосковья за неделю эвакуировали более 3,9 тыс. машин

Видео: пресс-служа МТДИ МО
3 тысячи 902 автомобиля эвакуировали с улиц Московской области на минувшей неделе за нарушение правил стоянки и остановки, что на 185 автомобилей больше, чем неделей ранее, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Больше всего машин-нарушителей эвакуировали в округе Химки — 381, на втором месте по этому показателю округ Мытищи, где на штрафные стоянки увезли 324 машин. Третьем место недельного антирейтинга занял Ленинский округ — 316 эвакуированных автомобилей. На четвёртом месте оказался округ Красногорск — 294 машины, а замыкает топ-5 антирейтинга округ Люберцы, где за неделю эвакуировали 263 автомобиля», — говорится в сообщении.Узнать, где находится машина, эвакуированная в Московской области, можно по телефону 112, через приложение «112 МО» или через сайт регионального Центра безопасности движения.
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Лев Каштанов