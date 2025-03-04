С улиц Подмосковья за неделю эвакуировали более 3,9 тыс. машин

4 марта отмечается Всемирный день борьбы с ожирением, который называют новой неинфекционной эпидемией нашего времени. С каждым годом наблюдается рост числа детей и подростков с избыточной массой тела. О том, как избежать осложнений, связанных с ожирением, и помочь ребёнку скорректировать вес, рассказали специалисты НИКИ детства.