Россиянам напомнили о штрафе за парковку мототехники в подъезде МКД

25 августа 2026, 16:15

Автоюрист Воропаев: парковать мотоциклы, питбайки и самокаты в подъезде нельзя

Фото: iStock/Addictive Stock

Закон запрещает оставлять мотоциклы, мопеды и самокаты в подъездах и лифтовых холлах. Об этом напомнил автоюрист Лев Воропаев.





В разговоре с Москвой 24 эксперт отметил, что эту территорию запрещено загромождать любыми посторонними предметами, поскольку она относится к эвакуационным путям.





«Никакие средства передвижения, будь то велосипед, самокат, а тем более мотоцикл, питбайк или мопед, работающие на горюче-смазочных материалах, нельзя парковать в подъездах, лифтовых холлах, тамбурах, на лестничных площадках», — подчеркнул Воропаев.