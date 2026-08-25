Россиянам напомнили о штрафе за парковку мототехники в подъезде МКД
Автоюрист Воропаев: парковать мотоциклы, питбайки и самокаты в подъезде нельзя
Закон запрещает оставлять мотоциклы, мопеды и самокаты в подъездах и лифтовых холлах. Об этом напомнил автоюрист Лев Воропаев.
В разговоре с Москвой 24 эксперт отметил, что эту территорию запрещено загромождать любыми посторонними предметами, поскольку она относится к эвакуационным путям.
«Никакие средства передвижения, будь то велосипед, самокат, а тем более мотоцикл, питбайк или мопед, работающие на горюче-смазочных материалах, нельзя парковать в подъездах, лифтовых холлах, тамбурах, на лестничных площадках», — подчеркнул Воропаев.
По его словам, за нарушение требований пожарной безопасности виновнику могут назначить штраф в размере от пяти до 15 тысяч рублей.