Россиянам напомнили о штрафе за выброс мусора в неположенных местах

28 апреля 2026, 20:05

Юрист Аграновский: дачников накажут за выброс мусора в неположенном месте

Адвокат и общественный деятель Дмитрий Аграновский напомнил дачникам о штрафе за выброс мусора в неположенных местах.





В беседе с «Татар-информом» юрист рассказал, что гражданам выпишут штраф за выброс отходов вне специально оборудованных контейнерных площадок, если это приведёт к загрязнению окружающей среды.

«Многие дачники любят собрать в пакетики мусор, потом отвезти куда-нибудь подальше и выкинуть. Ответственность за такие нарушения предусмотрена статьей 8.2 КоАП РФ («Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления»)», — пояснил эксперт.