Россиянам напомнили о штрафе за выброс мусора в неположенных местах
Юрист Аграновский: дачников накажут за выброс мусора в неположенном месте
Адвокат и общественный деятель Дмитрий Аграновский напомнил дачникам о штрафе за выброс мусора в неположенных местах.
В беседе с «Татар-информом» юрист рассказал, что гражданам выпишут штраф за выброс отходов вне специально оборудованных контейнерных площадок, если это приведёт к загрязнению окружающей среды.
«Многие дачники любят собрать в пакетики мусор, потом отвезти куда-нибудь подальше и выкинуть. Ответственность за такие нарушения предусмотрена статьей 8.2 КоАП РФ («Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления»)», — пояснил эксперт.Аграновский уточнил, что за незаконный сброс мусора физическим лицам назначат административный штраф в пределах 10–15 тысяч рублей. Для должностных лиц сумма выше — от 20 до 30 тысяч рублей, а для юридических лиц штраф составит от 30 до 50 тысяч рублей.