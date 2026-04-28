В ГД предложили переводить на удаленку в случае непогоды без бюрократии

28 апреля 2026, 18:48

В России стоит закрепить механизм, который поможет оперативно переводить сотрудников на удаленку при погодных или транспортных сбоях. Так считает вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.





Он подчеркнул, что апрельский снег в столичном регионе продемонстрировал уязвимость города из-за погоды, несмотря на все развитые технологии.





«Там, где процессы это позволяют, логично оперативно переводить сотрудников на дистанционный формат хотя бы на один-два дня. Это разгружает дороги и общественный транспорт, снижает количество аварийных ситуаций и, по сути, стабилизирует работу города», — отметил Чернышов в разговоре с RT.