В ГД предложили обеспечить водителей скорой помощи правом на досрочную пенсию

28 апреля 2026, 19:24

Депутаты ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким подготовили законопроект, благодаря которому водители скорой помощи могут получить право на досрочный выход на пенсию.





По словам Слуцкого, водители скорой транспортируют больных и часто помогают врачам оказать первую помощь.





«Они выполняют распоряжения врача или фельдшера, помогают сопровождать пострадавших, а иногда даже участвуют в оказании первой помощи. ЛДПР предлагает дать водителям скорой помощи право на досрочную пенсию по старости по аналогии с водителями автобусов, троллейбусов и трамваев», — приводит RT слова лидера ЛДПР.