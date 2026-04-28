В ГД предложили обеспечить водителей скорой помощи правом на досрочную пенсию
Депутаты ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким подготовили законопроект, благодаря которому водители скорой помощи могут получить право на досрочный выход на пенсию.
По словам Слуцкого, водители скорой транспортируют больных и часто помогают врачам оказать первую помощь.
«Они выполняют распоряжения врача или фельдшера, помогают сопровождать пострадавших, а иногда даже участвуют в оказании первой помощи. ЛДПР предлагает дать водителям скорой помощи право на досрочную пенсию по старости по аналогии с водителями автобусов, троллейбусов и трамваев», — приводит RT слова лидера ЛДПР.
Так, законопроект предполагает обеспечение гарантий для водителей скорой помощи согласно их тяжелому труду. Отмечается, что эти люди проводят за рулем много времени и принимают непосредственное участие в спасении россиян.