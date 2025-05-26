«Подростки злые, не позавидуешь»: Дочь Киркорова жутко травили в школе Дубая из-за эпатажного отца и связи с Пугачевой

Филипп Киркоров и его дочь Алла-Виктория (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)
Дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория столкнулась с травлей в элитной школе Дубая из-за своего отца и Аллы Пугачевой. Ее резкие слова о детях известной певицы и Максима Галкина* вызвали очень спорную реакцию в соцсетях, однако девочка спокойно отреагировала на агрессию. Как оказалось, ей слышать негатив привычно.
В недавнем TikTok-видео дочь короля отечественной эстрады намекнула, что она является женской копией своего папы и весьма этим гордится. Комментаторы в ответ стали сравнивать Аллу-Викторию с детьми Пугачевой и Галкина*.
Девочку это сильно возмутило. На попытки связать ее с Пугачевой она написала «фу» и раскритиковала воспитание молодых наследников певицы.
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Девочку это сильно возмутило. На попытки связать ее с Пугачевой она написала «фу» и раскритиковала воспитание молодых наследников певицы.
Алла Пугачева и Максим Глакин* (Фото: Instagram** @alla_orfey)
«В отличие от них у меня было счастливое детство. Меня никто ничего не заставлял, я выросла прекрасным человеком. Не думаю, что счастливое детство — это значит стоять возле пианино по несколько часов в день», — заявила она.Эти высказывания вызвали шквал критики: пользователи называли девочку «наглой» и «невоспитанной», хотя часть аудитории защищала девочку, напоминая о ее юном возрасте.
«Люди, что с вами не так? Взрослые тетки сидят и пишут гадости про ребёнка? Она не выбирала, в какой семье родиться», — указали некоторые.
Филипп Киркоров (Фото: Instagram** @fkirkorov)В то же время издание KP.RU выяснило, что Алла-Виктория спокойно отреагировала на «хейт» онлайн, потому что для нее он не является чем-то новым. Дочка Киркорова и ее брат Мартин пережили травлю в дубайской школе, где их задирали за отца, связь с Пугачевой и рождение от суррогатной матери.
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«Подростки в этом возрасте очень злые. Алле и Мартину доставалось и за эпатажного отца, и за его бывшую жену. Кроме того, детей Филиппа задирали еще и из-за того, что у них суррогатная мать. В общем, в той школе им было несладко. Не позавидуешь. Дети наших знакомых учатся там же», — рассказал KP.RU источник, пожелавший остаться неизвестным.Читайте также:
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Мария Моисеева