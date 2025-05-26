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«Если откажешь — ничего страшного»: Николай Агурбаш решил сделать предложение руки и сердца бывшей жене

Разорившийся олигарх Агурбаш решил сделать предложение руки и сердца бывшей жене
Николай Агурбаш (Фото: кадр из шоу «Новые русские сенсации»)

Николай Агурбаш (Фото: кадр из шоу «Новые русские сенсации»)

Предприниматель Николай Агурбаш в шоу «Новые русские сенсации» на НТВ признался, что мечтает сделать предложение своей первой жене Ольге. Экс-супруг певицы Анжелики Агурбаш объяснил, что осознал ошибку ухода из семьи.
Бизнесмен, лишившийся «колбасной империи» из-за третьей жены Эльвиры, ценит поддержку Ольги в трудные времена.

Не так давно Николай оказался на грани банкротства. Эльвира привела его компанию к краху, уволив сотрудников и расторгнув 90% контрактов, когда Агурбаш доверил ей руководство «колбасной империей». В 2020 году уволили уже его самого. Николай чуть не лишился пенсии, опасаясь остаться без жилья.

Николай Агурбаш (Фото: кадр из шоу «Новые русские сенсации»)

В этот момент первую жену Ольгу, с которой он вместе воспитывал детей и общался после развода, тронуло состояние бывшего мужа. Она не отвернулась, несмотря на болезненный разрыв в прошлом из-за Анжелики Агурбаш.


«Предателем я его никогда не считала, хотя со мной почти никто не согласен. Мне обидно за его моральное состояние, мне обидно за его крах», — объясняла Ольга.
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Агурбаш, теперь называя Ольгу образцом мудрости, заявил о решении сделать ей предложение руки и сердце во второй раз. При этом он добавил: «Если даже ты откажешь — ничего страшного. Все равно нас уже никто не разлучит».

Фото: кадр из шоу «Новые русские сенсации»

Он полон решимости начать заново и надеется, что Ольга до сих пор любит его.

«Эти годы, которые были, и те, которых не было… 42 года она была со мной. Сдаваться не намерен ни при каких обстоятельствах», — пояснил бизнесмен.
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«Я же не дойная машина»: Иосиф Пригожин возмутился просьбе дочери Данаи купить ей жилье
Иосиф Пригожин отказался покупать жилье дочери от первого брака, потерявшей мужа
25 мая 2025, 23:56

Иосиф Пригожин и Валерия (Фото: кадр видео Instagram* @valeriya)

Продюсер Иосиф Пригожин выразил недовольство жалобами дочери Данаи, которая требует от него купить ей жилье. Знаменитый отец считает, что 28-летняя дочь должна взять ответственность за свою жизнь, а не упрекать его.
Муж певицы Валерии рассказал в эфире НТВ на шоу «Ты не поверишь!», что устал от постоянных просьб о финансовой помощи от своих взрослых детей от первого брака, Данаи и 36-летнего Дмитрия.

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Недавно Даная, у которой есть маленький ребенок, пожаловалась, что ее семью выселили из съемного дома, и намекнула отцу на необходимость собственной квартиры.

В декрете и без мужа, пропавшего в зоне боевых действий, она говорит, что не может оформить ипотеку. Однако Пригожин возмущен ее претензиями, считая их попыткой «задеть» и «опозорить» его.

Иосиф Пригожин (Фото: кадр видео Instagram* @prigozhin_iosif)

«Зачем она это педалирует? Чтобы меня лишний раз задеть, опозорить? (...) Я помогаю деньгами. Сейчас буквально просили, опять помог...», — передает слова Пригожина издание «7дней.ru».
Иосиф подчеркнул, что при этом не является для детей «дойной машиной», и считает неверным оказывать чрезмерную помощь. Он также напомнил, что оставил первой жене и детям несколько квартир и дачу.

Ранее в интервью программе «Светская хроника» продюсер уже с недовольством высказался об отношениях со старшими детьми.

«Меня раздражает их вечное нытье. Я оставил им квартиры, землю, дачу, регулярно помогаю деньгами. (...) Они должны сами устраивать свою жизнь», — указывал он.
При этом его дочь от второго брака, Лиза, самостоятельно зарабатывает в США с 15 лет.

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«Вряд ли связано со сменой рациона»: Диетолог рассказала, как жене Цекало далось резко похудеть
Диетолог Соломатина: Супруга Цекало похудела не с помощью диеты
25 мая 2025, 22:49

Дарина Эрвин (Фото: Инстаграм* @darina.ervin)

Жена Александра Цекало Дарина Эрвин напугала поклонников своими формами, многие решили, что у девушки анорексия. Врач-диетолог Елена Соломатина считает, что резкое снижение веса у Эрвин не связано с диетами.
«Скорее всего, супруга телеведущего тоже решила испытать на себе известный препарат для диабетиков, который позволил ей очень быстро экстремально похудеть», — сказала Соломатина в беседе с Общественной Службой Новостей.

Она пояснила, что этот популярный препарат позволяет очень быстро похудеть, но сброшенный вес вернётся сразу, как прекращается курс уколов.

«Если курс закончится, то жена Цекало может вернуться к прежним формам, и экстремальная худоба пропадет», — пояснила диетолог.

Она также добавила, что в качестве побочного эффекта от применения данного препарата могут появиться проблемы со зрением.

Напомним, что Цекало женился на художнице в 2019 году, после чего эмигрировал в Штаты. Там же пара сыграла свадьбу, а медовый месяц провела в Италии. После этого Цекало пропал из российского медиапространства.

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*Запрещен в РФ
#диетолог
#курс
#хирург
#супруги
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«Мне было больно, но спокойно»: экс-супруга Гуфа рассказала, как рэпер отвез ее в роддом
Юлия Королева вспомнила, как рэпер Гуф отвез ее в роддом
25 мая 2025, 22:20

Юлия Королева (Фото: Инстаграм* @yuliyakorolevaa)

Юлия Королева рассказала о рождении единственной дочери. Экс-супруга Гуфа (Алексея Долматова) заявила, что артист поддерживал ее в тот день.
Юлия и Гуф заключили брак в декабре 2021-го, а в мае следующего у них родилась дочь Тина. 25 мая малышке исполнилось три года. В личной праздник наследницы девушка решила вспомнить, как прошли ее роды.

Королева показала фотографию с того времени, когда носила Тину под сердцем. Со слов Юлии, три года назад она не осознавала, что будет рожать целые сутки.

«Мы ехали в машине, он ел булочку и пил сок. И говорил: «Юлясик, не переживай, я рядом!». Тогда было такое раннее утро, так свежо. Мне было больно, но спокойно. Ожидание появления на свет нового человека. Это были самые тяжелые, но самые прекрасные часы в моей жизни. Я этого не забуду никогда» — откровенничала бывшая жена рэпера.

Разрыв Гуфа и его второй жены был непростым. Девушка подала на развод в июле 2023-го года. Артист предпринимал попытки силой забрать дочь у Юлии, она рассказывала, как убегала от Долматова, который находился в неадекватном состоянии.

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Сердюков устроил истерику и начал угрожать Бородиной на реалити: «Сейчас ногу сломаю, посмотрю, как ты заговоришь»
Сердюков устроил истерику из-за проваленного испытания на «Сокровищах императора»
25 мая 2025, 21:59

Ксения Бородина и Николай Сердюков (фото: Instagram* @borodylia)

Ксения Бородина и Николай Сердюков стали участниками шоу «Сокровища императора». В первом же выпуске звёздная пара столкнулась с недопониманием со стороны других знаменитостей.
Николай уже в первом испытании дал понять, что готов бороться за победу. Сердюков, уже имевший опыт участия в реалити, уговаривал Ксению придерживаться его тактики. Однако победителями в первом испытании стали Натан и Ирина Дубцова.

Однако настоящие страсти развернулись в ходе испытания на вылет. Участникам необходимо было проехать на маленьком велосипеде по узкому мосту и не упасть в грязь. Командам в жёлтых и синих костюмах удалось справиться с этой задачей, в вот Сердюкову и Бородиной в голубой форме пришлось серьёзно постараться.

Первой на испытание отправилась Ксения, которая заявила, что не боится упасть в грязь лицом. В итоге она всё же упала. Следом за ней поехал Николай, который тоже упал в лужу, но отреагировал куда эмоциональнее. Телезвезда попыталась упокоить жениха, но досталось и ей.

«Я сейчас ногу сломаю, посмотрю, как ты заговоришь. Мне больно», – разозлился блогер.
Другие участники остались недовольны поведением Сердюкова, отметив, что абсолютно все на шоу сталкиваются с трудностями, но не поддаются эмоциям и идут до конца. Но больше всего возмутилась произошедшим Дана Борисова.

«Как с таким жить можно, дурак какой-то, такое быдло. Он рядом побегает, я даже боюсь не устоять, потому что это такой неадекват. Он буйный конкретно, он никого не уважает», – отметила Борисова, слова которой приводит StarHit.
К слову, несмотря на переживания, Ксения и Николай пришли к финишу пятыми. А последними оказались красные – Олег Майями и Лёша Свик, которым пришлось покинуть проект.

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#испытания
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Экс-участница Dream Team Настя Рыжик вышла замуж
25 мая 2025, 21:30

Юнир и Настя Рыжик (Фото: Инстаграм* @nastia_rizik)

Бывшая участница Dream Team и блогер Настя Рыжик вышла замуж. Об этом она сообщила в своем личном блоге.
Настя и ее возлюбленный Юнир находятся в отношениях уже примерно два года. В январе молодой человек сделал Рыжик предложение, когда пара отдыхала в Тайланде.

Влюбленные желали, чтобы торжество состоялось в красивую дату — 25.05.2025, однако в столице все места в ЗАГСЕ были заняты, так что Настя и Юнир решили отпраздновать свадьбу в селе Мраково в Башкирии.

Блогер опубликовала фотографии с дня бракосочетания в своих соцсетях. Пара выбрала повседневные образы. Настя выбрала короткое легкое белое платье, а ее жених надел светлые брюки и рубашку.

Подписчики Рыжик обрадовались такому событию и поздравили молодоженов.

«Мы дождались этого! Счастья вам, родные», «Горько!», «Счастья вам, терпения, побольше классных моментов друг с другом и вечной любви», «Любите и будьте счастливы!», — написали фолловеры.

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#свадьба
#отношения
#любовь
#блогер
#башкирия
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