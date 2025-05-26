«Если откажешь — ничего страшного»: Николай Агурбаш решил сделать предложение руки и сердца бывшей жене

Николай Агурбаш (Фото: кадр из шоу «Новые русские сенсации»)
Предприниматель Николай Агурбаш в шоу «Новые русские сенсации» на НТВ признался, что мечтает сделать предложение своей первой жене Ольге. Экс-супруг певицы Анжелики Агурбаш объяснил, что осознал ошибку ухода из семьи.
Бизнесмен, лишившийся «колбасной империи» из-за третьей жены Эльвиры, ценит поддержку Ольги в трудные времена.
Не так давно Николай оказался на грани банкротства. Эльвира привела его компанию к краху, уволив сотрудников и расторгнув 90% контрактов, когда Агурбаш доверил ей руководство «колбасной империей». В 2020 году уволили уже его самого. Николай чуть не лишился пенсии, опасаясь остаться без жилья.
В этот момент первую жену Ольгу, с которой он вместе воспитывал детей и общался после развода, тронуло состояние бывшего мужа. Она не отвернулась, несмотря на болезненный разрыв в прошлом из-за Анжелики Агурбаш.
Агурбаш, теперь называя Ольгу образцом мудрости, заявил о решении сделать ей предложение руки и сердце во второй раз. При этом он добавил: «Если даже ты откажешь — ничего страшного. Все равно нас уже никто не разлучит».
Он полон решимости начать заново и надеется, что Ольга до сих пор любит его.
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Не так давно Николай оказался на грани банкротства. Эльвира привела его компанию к краху, уволив сотрудников и расторгнув 90% контрактов, когда Агурбаш доверил ей руководство «колбасной империей». В 2020 году уволили уже его самого. Николай чуть не лишился пенсии, опасаясь остаться без жилья.
Николай Агурбаш (Фото: кадр из шоу «Новые русские сенсации»)
В этот момент первую жену Ольгу, с которой он вместе воспитывал детей и общался после развода, тронуло состояние бывшего мужа. Она не отвернулась, несмотря на болезненный разрыв в прошлом из-за Анжелики Агурбаш.
«Предателем я его никогда не считала, хотя со мной почти никто не согласен. Мне обидно за его моральное состояние, мне обидно за его крах», — объясняла Ольга.
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Агурбаш, теперь называя Ольгу образцом мудрости, заявил о решении сделать ей предложение руки и сердце во второй раз. При этом он добавил: «Если даже ты откажешь — ничего страшного. Все равно нас уже никто не разлучит».
Фото: кадр из шоу «Новые русские сенсации»
Он полон решимости начать заново и надеется, что Ольга до сих пор любит его.
«Эти годы, которые были, и те, которых не было… 42 года она была со мной. Сдаваться не намерен ни при каких обстоятельствах», — пояснил бизнесмен.Читайте также:
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Мария Моисеева