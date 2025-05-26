​«Долго ​беспокойными снами я не выдержу»: Кристина Черкасова рассказала о сложностях материнства и своем текущем состоянии

Андрей и Кристина Черкасовы с детьми (Фото: Instagram* @kristi__cherkasova)
Кристина Черкасова поделилась с поклонниками, как справляется с материнством после рождения второго сына Мирослава. Она призналась в тяжелых ночах, которые становятся легче благодаря поддержке мужа.
4-летняя звезда реалити-шоу «Дом-2» Кристина стала мамой во второй раз в феврале 2025 года. В личном блоге она рассказала, что любовь мужа Андрея, взявшего на себя многие заботы, помогла ей полностью восстановиться эмоционально всего за полтора месяца.
В отличие от первого сына Святослава, когда адаптация заняла год, теперь она осознанно наслаждается материнством.
Вторые роды для Кристины в принципе были сложными. Крупный малыш едва не потребовал кесарева сечения, но благодаря усилиям врачей все обошлось.
Черкасова также поделилась с подписчиками, что внешне тоже постепенно возвращается к «дородовому состоянию». Она довольна прогрессом, который сделала за три месяца.
В начале мая «Радио 1» передавало, что в семье Черкесовых случились трудности. У Святослава начались проблемы со здоровьем. Нарушение дыхания привело к осложнениям на сердце. В результате мальчику потребовалась операция, чтобы избавиться от аденоидов.
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В отличие от первого сына Святослава, когда адаптация заняла год, теперь она осознанно наслаждается материнством.
Кристина Черкасова с сыном (Фото: Instagram* @kristi__cherkasova)
«Мне было морально очень тяжело не принадлежать себе и подстраиваться под малыша. Сейчас я знала, на что иду, и вижу, как летит время, глядя на старшего», — призналась она.Однако ночи остаются нелегким испытанием: Мирослав просыпается каждый час-полтора для кормления, требует держать его столбиком из-за отрыжки, а после пяти утра шумно кряхтит, мешая родителям спать. Типичные семейные «радости» после рождения малыша.
«Конечно, это очень тяжело физически. После пяти-шести утра начинает шумно спать, кряхтеть, ворчать. Почему — не пойму, будто мышцы тянет. Если после полугода ситуация не изменится, то, возможно, завершу грудное вскармливание. Спать так долго рванными и беспокойными снами я не выдержу», — добавила Черкасова.
Кристина Черкасова (Фото: Instagram* @kristi__cherkasova)
Вторые роды для Кристины в принципе были сложными. Крупный малыш едва не потребовал кесарева сечения, но благодаря усилиям врачей все обошлось.
Черкасова также поделилась с подписчиками, что внешне тоже постепенно возвращается к «дородовому состоянию». Она довольна прогрессом, который сделала за три месяца.
Кристина Черкасова (Фото: Instagram* @kristi__cherkasova)
В начале мая «Радио 1» передавало, что в семье Черкесовых случились трудности. У Святослава начались проблемы со здоровьем. Нарушение дыхания привело к осложнениям на сердце. В результате мальчику потребовалась операция, чтобы избавиться от аденоидов.
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева