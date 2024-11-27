В ГД внесут законопроект об освобождении от НДФЛ выплаты по больничному

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Депутаты Сергей Миронов и Александр Ремезков из партии «Справедливая Россия — За правду» предложили законопроект об освобождении от НДФЛ пособий по временной нетрудоспособности. Как сообщили ТАСС в пресс-службе партии, документ будет внесен на рассмотрение Госдумы.
Сейчас государственные пособия в России не облагаются налогом, за исключением выплат по временной нетрудоспособности. Законопроект предлагает устранить это противоречие и освободить такие пособия от налогообложения.
В 2023 году общая сумма таких выплат составила около 600 миллиардов рублей, с которых гражданам пришлось заплатить подоходный налог.
В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что пособие по временной нетрудоспособности — это не доход, а компенсация. Она выплачивается людям, потерявшим возможность работать из-за болезни, травмы или ухода за больным членом семьи.
Депутат Ремезков отметил, что обложение налогом таких выплат уменьшает и без того сокращенные доходы людей.
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В 2023 году общая сумма таких выплат составила около 600 миллиардов рублей, с которых гражданам пришлось заплатить подоходный налог.
В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что пособие по временной нетрудоспособности — это не доход, а компенсация. Она выплачивается людям, потерявшим возможность работать из-за болезни, травмы или ухода за больным членом семьи.
Депутат Ремезков отметил, что обложение налогом таких выплат уменьшает и без того сокращенные доходы людей.
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Мария Моисеева