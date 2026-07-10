В Подмосковье вспыхнул крупный пожар на производстве плитки и складе шиномонтажа
В подмосковном Колычево загорелась промышленная зона с цехом по производству плитки и складом шиномонтажа. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости», публикуя кадры с места происшествия.
По предварительной версии, причиной возгорания мог стать поджог. Пламя полностью охватило помещения — здание выгорело почти дотла, над местом происшествия поднимаются густые клубы чёрного дыма. В настоящее время на месте работают пожарные расчёты, они локализуют и тушат огонь. Точные данные о площади пожара и возможных пострадавших пока не поступали.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Приморье мужчина на детской площадке домогался несовершеннолетних девочек. Незнакомец предлагал детям пиво и розу за поцелуй и звал их к себе домой. Девочки испугались, ушли и рассказали о произошедшем матери. По факту случившегося проводится проверка.
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