В Подмосковье вспыхнул крупный пожар на производстве плитки и складе шиномонтажа

10 июля 2026, 04:07

В подмосковном Колычево вспыхнул пожар на производстве плитки и складе шиномонтажа

Фото: iStock/Distortion Media

В подмосковном Колычево загорелась промышленная зона с цехом по производству плитки и складом шиномонтажа. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости», публикуя кадры с места происшествия.