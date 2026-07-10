В Приангарье спасатели достали с высоты туристку, застрявшую на скале

10 июля 2026, 05:36

В Приангарье спасатели сняли с высоты 60 метров туристку, застрявшую на скале

Фото: iStock/molchanovdmitry

В Приангарье спасатели сняли со скалы туристку, которая застряла на высоте 60 метров. Об этом утром 10 июля сообщает Telegram-канал Babr Mash.