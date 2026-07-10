В Приангарье спасатели достали с высоты туристку, застрявшую на скале
В Приангарье спасатели сняли со скалы туристку, которая застряла на высоте 60 метров. Об этом утром 10 июля сообщает Telegram-канал Babr Mash.
Инцидент случился в Ольхонском районе, когда муж и жена гуляли по Сарминскому ущелью. Подъём наверх прошёл без осложнений, однако на спуске 42-летняя женщина сбилась с тропы. Грунт под ногами начал осыпаться, и двигаться дальше стало опасно. Ее супруг вызвал спасателей.
Специалисты нашли путешественницу на крутом склоне и установили с ней связь по телефону. Затем туристку аккуратно вывели со скалы, обеспечивая страховку на самых сложных участках.
Ранее «Радио 1» передавало, что на Бали полиция расследует заявление россиянина о похищении и избиении с целью получения доступа к его криптовалюте. По словам пострадавшего, двое мужчин в масках надели на него пластиковые наручники, закрыли голову и вывезли в неизвестное место. Затем они избили его, требуя пароль к личному аккаунту с цифровыми активами гражданина РФ.
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