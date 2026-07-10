В Китае более ста животных «смыло» из зоопарка из-за мощного наводнения

10 июля 2026, 02:45

Более ста животных исчезли из зоопарка в Китае после наводнения, вызванного тайфуном

Фото: iStock/Angelo F-

В китайском зоопарке, расположенном в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге страны, из-за наводнения пропали более ста животных. Об этом сообщает государственная газета Global Times.





Тайфун «Майсак» обрушился на регион с 4 по 6 июля, принеся проливные дожди. Власти объявили наивысший, красный уровень опасности. Уровень воды во многих реках превысил опасные отметки, а на нескольких водохранилищах были повреждены или прорваны дамбы.



В результате стихии из зоопарка в городском округе Гуйган «смыло» животных более чем двадцати видов, включая зебр, пятнистых оленей, альпак, миниатюрных лошадей, лебедей, павлинов и нутрий. Три льва погибли, а одного из пропавших пятнистых оленей удалось найти благодаря местным жителям.



При этом некоторые дикие животные, в том числе бурые медведи и волки, находятся в тяжёлом состоянии после наводнения. Общий ущерб, нанесённый зоопарку, оценивается более чем в 588 тысяч американских долларов.