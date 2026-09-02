Россиянам напомнили о запрете хранения вещей в подъезде

02 сентября 2026, 21:13

Юрист Алешкин: За вещи в общем коридоре грозит штраф

Фото: iStock/Svetlana123

Заставленный вещами общий коридор в подъезде нарушает правила пожарной безопасности. Чтобы заставить соседей убрать свой хлам, необходимо обратиться в управляющую компанию или напрямую в пожарную инспекцию. Такой совет дал адвокат Андрей Алешкин.





В разговоре с Life.ru адвокат уточнил, что в общем коридоре на этаже или в подъезде запрещено хранить велосипеды, коляски, мебель и другие вещи. Эти места предназначены для свободного прохода жителей в случае ЧС.





«Бороться с нарушителями совсем несложно. Можно написать жалобу в управляющую компанию, чтобы за порядком следили её сотрудники. А если известен номер квартиры конкретного соседа, стоит сразу пожаловаться на него в пожарную инспекцию», — отметил Алешкин.