Россиянам напомнили о запрете хранения вещей в подъезде
Юрист Алешкин: За вещи в общем коридоре грозит штраф
Заставленный вещами общий коридор в подъезде нарушает правила пожарной безопасности. Чтобы заставить соседей убрать свой хлам, необходимо обратиться в управляющую компанию или напрямую в пожарную инспекцию. Такой совет дал адвокат Андрей Алешкин.
В разговоре с Life.ru адвокат уточнил, что в общем коридоре на этаже или в подъезде запрещено хранить велосипеды, коляски, мебель и другие вещи. Эти места предназначены для свободного прохода жителей в случае ЧС.
«Бороться с нарушителями совсем несложно. Можно написать жалобу в управляющую компанию, чтобы за порядком следили её сотрудники. А если известен номер квартиры конкретного соседа, стоит сразу пожаловаться на него в пожарную инспекцию», — отметил Алешкин.
Он также призвал не пытаться договариваться с хамоватыми соседями. Лучше всего действовать строго в рамках правового поля. Можно начать с жалобы в УК, а при отсутствии должного результата — уже в орган государственного пожарного надзора.