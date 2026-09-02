Россиянам рассказали, как действовать при затоплении квартиры из-за протечки крыши
Эксперт по ЖКХ Бондарь: УК обязана возместить ущерб при протечке кровли
В случае затопления квартиры из-за протечки крыши необходимо срочно обратиться в аварийно-диспетчерскую службу и составить соответствующий акт. Такой совет дал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
В разговоре с Москвой 24 он уточнил, что для начала необходимо отключить электрический щиток, чтобы из-за воды не произошло короткого замыкания. Далее важно сделать видеозапись обстановки в квартире и сфотографировать протечку с потолка, мокрые стены, лужи на полу и испорченную мебель.
«Сообщить о происшествии в аварийно-диспетчерскую службу можно, позвонив по номеру телефона, который напечатан на платежной квитанции. Также стоит продублировать обращение заявкой с помощью мобильного приложения "Госуслуги.Дом"», — добавил Бондарь.
Далее в течение 12 часов с момента получения сигнала должны прийти специалисты управляющей компании и составить акт о заливе. Жителю необходимо проследить, чтобы в документе были подробно зафиксированы причины аварии и список испорченных вещей.
Эксперт отметил, что кровлю обязаны восстановить в течение суток с момента подачи заявки. Также УК должна возместить причиненный ущерб. Для учета убытков Бондарь посоветовал вызвать независимого оценщика. После этого нужно составить претензию в адрес управляющей компании с предложением добровольно компенсировать расходы в срок до 10 дней. В случае отказа жилец имеет право пожаловаться в государственную жилищную инспекцию или прокуратуру.