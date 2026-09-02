Россиянам рассказали, как действовать при затоплении квартиры из-за протечки крыши

02 сентября 2026, 20:58

Эксперт по ЖКХ Бондарь: УК обязана возместить ущерб при протечке кровли

Фото: iStock/Pressmaster

В случае затопления квартиры из-за протечки крыши необходимо срочно обратиться в аварийно-диспетчерскую службу и составить соответствующий акт. Такой совет дал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.





В разговоре с Москвой 24 он уточнил, что для начала необходимо отключить электрический щиток, чтобы из-за воды не произошло короткого замыкания. Далее важно сделать видеозапись обстановки в квартире и сфотографировать протечку с потолка, мокрые стены, лужи на полу и испорченную мебель.





«Сообщить о происшествии в аварийно-диспетчерскую службу можно, позвонив по номеру телефона, который напечатан на платежной квитанции. Также стоит продублировать обращение заявкой с помощью мобильного приложения "Госуслуги.Дом"», — добавил Бондарь.