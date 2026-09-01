Юрист ответила, что грозит за клевету и оскорбления в родительских чатах
Член Российской гильдии риелторов Алла Георгиева разъяснила правовые последствия некорректного поведения в родительских чатах. По словам эксперта, за резкие высказывания в мессенджерах школ и детских садов предусмотрены как административные, так и уголовные санкции.
Специалист уточнила, что оскорбления, например, использование уничижительных сравнений, могут квалифицироваться по словарному толкованию, пишет «Москва 24». За подобные нарушения предусматривается штраф для граждан в размере от трех до пяти тысяч рублей.
Особое внимание юрист уделила клевете. Если участник переписки бездоказательно обвиняет представителя родительского комитета в хищении средств, это грозит штрафом до 500 тысяч рублей или обязательными работами до 160 часов. Кроме того, даже фразы вроде «я тебя убью», сказанные в переносном смысле, могут расцениваться как реальная угроза, что влечет за собой наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.
Георгиева добавила, что ключевым доказательством в суде могут стать скриншоты, однако их подлинность проще подтвердить через нотариальный протокол осмотра. До обращения в суд эксперт рекомендовала направить виновнику официальную претензию с требованием компенсации. При этом сумма морального вреда может возрасти пропорционально числу участников чата, имевших доступ к порочащей информации.
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