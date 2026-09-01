Юрист ответила, что грозит за клевету и оскорбления в родительских чатах

01 сентября 2026, 21:07

Юрист Георгиева: за оскорбления и клевету есть уголовная ответственность

Фото: istockphoto/Pinkypills

Член Российской гильдии риелторов Алла Георгиева разъяснила правовые последствия некорректного поведения в родительских чатах. По словам эксперта, за резкие высказывания в мессенджерах школ и детских садов предусмотрены как административные, так и уголовные санкции.