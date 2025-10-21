Россиянам напомнили об опасности хранения больших сумм денег на банковской карте

21 октября 2025, 04:40

Доцент Валишвили: Хранить большие суммы денег на банковской карте опасно и невыгодно

Фото: iStock/SARINYAPINNGAM

Хранение крупных сумм на банковской карте представляет серьезный риск, поскольку мошенники могут получить к ней несанкционированный доступ. Такое предупреждение сделала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили в интервью агентству «Прайм».





Эксперт пояснила, что особенно уязвимы карты, привязанные к интернет-магазинам и цифровым сервисам.





«Повышается вероятность несанкционированных списаний, в том числе, злоумышленниками, получившими доступ к вашему аккаунту на маркетплейсе», — указала она.