Россиянам напомнили об опасности хранения больших сумм денег на банковской карте
Доцент Валишвили: Хранить большие суммы денег на банковской карте опасно и невыгодно
Хранение крупных сумм на банковской карте представляет серьезный риск, поскольку мошенники могут получить к ней несанкционированный доступ. Такое предупреждение сделала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили в интервью агентству «Прайм».
Эксперт пояснила, что особенно уязвимы карты, привязанные к интернет-магазинам и цифровым сервисам.
«Повышается вероятность несанкционированных списаний, в том числе, злоумышленниками, получившими доступ к вашему аккаунту на маркетплейсе», — указала она.Свободные средства должны приносить доход, поэтому их целесообразно размещать на вкладах или накопительных счетах. На банковской карте рекомендуется оставлять лишь сумму, необходимую для покрытия текущих расходов в течение нескольких дней — на проезд, продукты и другие повседневные нужды.
При необходимости эти средства всегда можно быстро пополнить с основного счета, сохраняя при этом доходность накоплений.