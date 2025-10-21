В городе Грязи Липецкой области загорелся Дом культуры
В Доме культуры пищевого комбината в городе Грязи Липецкой области произошел пожар, загорелась кровля здания. Об этом 21 октября сообщили пресс-службе в Главного управления (ГУ) МЧС России по региону.
Спасатели оперативно ликвидировали открытое горение на площади 200 квадратных метров, не допустив распространения огня на другие части здания. В результате происшествия никто не пострадал, погибших тоже не зафиксировано.
Для тушения пожара на место выехали 32 специалиста, также задействованы восемь единиц спецтехники.
