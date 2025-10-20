Пациент поджëг свою палату в Самарском областном наркодиспансере

20 октября 2025, 23:41

SHOT: Пациент в Самарском областном наркодиспансере устроил поджог в своей палате

Фото: iStock/OlgaMiltsova

В Самарском областном наркологическом диспансере пациент устроил поджог в палате. Возгорание началось в здании на Южном шоссе примерно в 22:00 по московскому времени, сообщает Telegram-канал SHOT.