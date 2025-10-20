Пациент поджëг свою палату в Самарском областном наркодиспансере
В Самарском областном наркологическом диспансере пациент устроил поджог в палате. Возгорание началось в здании на Южном шоссе примерно в 22:00 по московскому времени, сообщает Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что в больнице оперативно сработала пожарная сигнализация — это позволило быстро обнаружить опасность. Персонал медучреждения выявил по сильному задымлению, что очаг возгорания находился в палате №6 на первом этаже.
Медикам самостоятельно удалось ликвидировать огонь еще до прибытия пожарных расчетов. Предварительно, лежавший в палате пациент умышленно поджег матрас кровати.
В настоящее время на месте происшествия работают все экстренные службы. Полиция проводит проверку по факту инцидента и выясняет все обстоятельства случившегося.
