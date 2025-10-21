Растерзавшего пожилую пару и четверый детей волка-людоеда выследили
В Индии ликвидировали волка-людоед, который растерзал пожилую пару и четверых детей
В индийском штате Уттар-Прадеш ликвидировали волка-людоеда, который терроризировал округ Бахрайч. Об этом пишет издание India Today.
Местные власти подтвердили, что этот хищник совершил шесть смертельных нападений на людей. В сентябре в округе Бахрайч из-за волчьих нападений погибли четверо детей и одна пожилая пара, при этом еще два десятка человек получили ранения.
Экс-губернатор Челябинской области проиграл Андрею Малахову суд на 120 миллионов рублей
Сотрудникам лесного ведомства удалось выследить опасного зверя, который бросался на мирных жителей. Сначала они пытались захватить волка живым, однако он оказал яростное сопротивление. Пришлось применить огнестрельное оружие.
Животное получило ранение, его состояние на текущий момент неизвестно. Предварительно, волк либо погиб, либо скрылся, но сильно вымотался и не может передвигаться.
Для поисков хищника власти штата Уттар-Прадеш привлекли более 20 отрядов лесников и профессиональных стрелков. В ночное время местность прочесывают с помощью беспилотных летательных аппаратов.