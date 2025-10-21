Растерзавшего пожилую пару и четверый детей волка-людоеда выследили

21 октября 2025, 03:23

В Индии ликвидировали волка-людоед, который растерзал пожилую пару и четверых детей

Фото: iStock/Willy Mobilo

В индийском штате Уттар-Прадеш ликвидировали волка-людоеда, который терроризировал округ Бахрайч. Об этом пишет издание India Today.





Местные власти подтвердили, что этот хищник совершил шесть смертельных нападений на людей. В сентябре в округе Бахрайч из-за волчьих нападений погибли четверо детей и одна пожилая пара, при этом еще два десятка человек получили ранения.



