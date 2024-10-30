Юрист Соловьёв допустил пожизненный срок для P. Diddy

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Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв высказал мнение о том, что скандально известному рэперу P. Diddy, которого обвиняют в торговле людьми, педофилии и изнасилованиях, может грозить пожизненное лишение свободы.
«Составов преступлений ему вменяется немало. По законам США каждое преступление человека рассматривается в рамках отдельного судебного процесса, а не в рамках общего судебного производства. Поэтому у американцев нет частичного сложения сроков наказания и верхней планки срока, к которому может быть приговорён человек», — разъяснил в беседе с RT Соловьёв.
А в Кузбассе будут судить гражданина за убийство одного подростка и попытку расправиться ещё с двумя.
«В ходе конфликта причинил ножом 16-летнему подростку колото-резаное ранение грудной клетки, от которого тот скончался на месте происшествия. Обвиняемый причинил ножевые ранения находившимся на месте событий 14 и 17-летним подросткам. С телесными повреждениями различной степени тяжести они были госпитализированы, где им своевременно была оказана квалифицированная помощь», — приводит «Сiбдепо» сообщение пресс-службы СУ СКР по Кузбассу.
Ранее сообщалось, что P. Diddy были предъявлены новые иски: к громкому делу добавляются обвинения в изнасиловании двух несовершеннолетних, подростка 17 лет и мальчика 10 лет.
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Мелисса Тимофеева