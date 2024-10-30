Юрист Соловьёв допустил пожизненный срок для P. Diddy

Американскому рэперу и музыкальному продюсеру Пи Дидди (P. Diddy), настоящее имя которого Шон Комбс, предъявлены новые иски: к громкому делу добавляются обвинения в изнасиловании двух несовершеннолетних, подростка 17 лет и мальчика 10 лет. Оба иска были отправлены в суд Нью-Йорка адвокатом Тони Базби и приняты к рассмотрению.