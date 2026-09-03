Россиянам назвали овощ, который даёт мощный детокс-эффект для организма

03 сентября 2026, 11:12

Биолог Лялина: разбавленный водой сок свеклы даёт детокс-эффект

Фото: Istock/zeleno

И. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина рассказала о свойствах свеклы и правилах её употребления.





В беседе с NEWS.ru специалист сообщила, что сахарная свекла богата витаминами B, C, железом, магнием и фолиевой кислотой, содержит бетаин для печени и сосудов, однако имеет высокий гликемический индекс и может вызывать вздутие или скачок сахара. Кормовая же, по словам биолога, даёт грубую клетчатку и гидратацию, но тяжела для желудка.

«Свежий сок свеклы несёт мощный детокс-эффект, но его обязательно следует разбавлять водой и не пить натощак из-за агрессивного воздействия на слизистую. Овощ можно употреблять в сыром виде в салатах для сохранения витаминов», — отметила Лялина.