Раскрыто влияние магнитных бурь на самочувствие ребенка
Педиатр Ульяна Маркова оценила влияние магнитных бурь на самочувствие ребенка. Об этом пишет RT.
Она обратила внимание на то, что в отдельные дни родители замечают у детей раздражительность, жалобы на головную боль и трудности с засыпанием. Тем не менее, эти симптомы не всегда указывают на влияние геомагнитной активности на здоровье.
По ее словам, чаще всего причиной такого состояния становятся недосып, высокая учебная нагрузка, стресс, длительное использование гаджетов или начало заболевания. Если ребенок плохо спал, устал или испытывает головную боль, ему действительно сложнее сосредоточиться на учебе, пояснила Маркова.
Однако связывать ухудшение успеваемости напрямую с солнечной активностью нет оснований. Врач подчеркнула, что источник головной боли у ребенка чаще следует искать не в магнитных бурях, а в его распорядке дня.
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