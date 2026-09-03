Раскрыто влияние магнитных бурь на самочувствие ребенка

03 сентября 2026, 07:41

Педиатр Маркова заявила, что магнитные бури не влияют на самочувствие ребенка

Фото: iStock/SeventyFour

Педиатр Ульяна Маркова оценила влияние магнитных бурь на самочувствие ребенка. Об этом пишет RT.