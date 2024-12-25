Юрист раскрыл, как будет работать режим тишины в новогоднюю ночь

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Режим тишины в новогоднюю ночь чаще всего работает весьма условно, полиция вряд ли приедет после жалобы на громкую музыку. Об этом заявил заслуженный юрист России Иван Соловьев. При этом, по его словам, важно помнить, что веселиться и дебоширить — «это две большие разницы».
«Но если происходит нарушение закона, если слышатся ссоры, какие-то звуки борьбы, звуки, которые свидетельствуют о том, что происходит драка или еще какие-то нарушения закона, то здесь, конечно, надо проявлять активную гражданскую позицию и вызывать полицию, объясняя, что, собственно говоря, происходит», — поделился юрист в беседе с Общественной Службой Новостей.В то же время выяснилось, что большинство россиян (66%) будут праздновать Новый год в своей компании. Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на опрос Битрикс24, 15% россиян испытывали стыд за свое поведение на новогодних вечеринках, а 75% никогда его наутро не чувствовали.
«Что касается негативных аспектов корпоративов, 23% респондентов признались, что их раздражает чрезмерное употребление алкоголя коллегами. При этом 63% опрошенных сами планируют употреблять алкоголь на корпоративе», — пишет издание.Читайте также:
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