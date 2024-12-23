В 2025 году в России вступят в силу новые правила для выдачи больничных листов: что нужно знать

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В 2025 году в России вступят в силу изменения в порядке выдачи больничных листов. «Радио 1» расскажет о ключевых изменениях и их причинах.
Что изменится в правилах продления больничных
С 1 сентября 2025 года работники, которые брали больничный более четырёх раз за полгода, смогут получить новый больничный только на три дня. Продлить его сможет только врачебная комиссия.
Исключения:
- оформление нетрудоспособности по уходу за больным членом семьи;
- медицинская реабилитация;
- получение медицинской помощи при социально значимых заболеваниях (гипертония, сахарный диабет, онкология и другие).
- болезни, которые требуют медицинской помощи при помощи заместительной почечной терапии.
В настоящее время отсутствуют ограничения по частоте выдачи больничных листов, однако существуют ограничения по продолжительности. Врач может предоставить больничный на срок до 15 дней, в то время как фельдшер или стоматолог — до 10 дней. Решение о продлении принимает врачебная комиссия.
Для чего вводят новые правила
Министерство здравоохранения объявило, что главная цель этого изменения — повысить качество медицинского обслуживания граждан трудоспособного возраста.
Минздрав России считает, что новый подход к проведению медицинских экспертиз улучшит выявление причин длительных заболеваний у граждан и позволит своевременно предпринимать необходимые шаги для их лечения.
Однако есть и другая причина.
«Это такая защитная мера от тех, кто действительно иногда злоупотребляет количеством больничных листов. Что ж тут скрывать? Есть у нас пока случаи выдачи их по необходимости, хотя это, безусловно, уголовно наказуемое деяние», — сказал зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный для «Газеты.ru».
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Минусы нововведения
Член Общественный совет при Минздраве юрист, член Лиги защиты пациентов Алексей Старченко считает, что возможным последствием этого изменения может быть то, что врачи, опасаясь вызвать подозрения, могут просто отказать в продлении больничного листа для человека, который действительно болеет.
«Если это делается действительно для профилактики, как утверждает Минздрав, то нужно не таскать больного человека по кабинетам и комиссиям, а принимать меры заранее — например, после того, как он 4 раза переболел в течение полугода, не дожидаясь пятого. Посмотреть его медкарту, понять, что с ним происходит, назначить обследования — чтобы он прошел их, пока здоров. Либо, например, решать вопрос об инвалидности», — сказал Старченко.
Эксперт считает, что истинная цель этого нововведения — сокращение потерь рабочего времени из-за временной нетрудоспособности сотрудников.
«Но если главная причина все-таки — усиление контроля за выдачей больничных, то было хорошо, если бы так официально и сказали. И статистику — сколько листов было выдано без достаточных оснований, понес ли кто-то ответственность за это, какие потери несет экономика», — отметил эксперт.
Как оплачивается больничный, размер выплаты
По информации от Министерства труда, в 2025 году максимальная выплата по больничному листу может составить до 5673,97 рублей в день, а в 2026 году — до 6800 рублей.
В настоящее время максимальный размер выплаты составляет 4039,73 рубля в день.
Размер выплат определяется стажем и заработной платой работника. Если стаж составляет от шести месяцев до пяти лет, выплачивается 60 % среднего дохода, от пяти до восьми лет — 80 %, а при стаже более восьми лет — 100 % среднего дохода. Если стаж меньше шести месяцев, для расчёта больничного используется не текущая зарплата сотрудника, а минимальный размер оплаты труда (МРОТ).
В 2025 году при расчете больничного листа учитываются не текущие доходы, а заработная плата за два предыдущих года. Так, для расчета выплат в 2025 году берутся доходы за 2023 и 2024 годы. При этом существует потолок, выше которого зарплата не влияет на размер больничных.
Максимальные значения заработка, которые учитываются при расчете, следующие:
- за 2023 год — 1 917 000 рублей;
- за 2024 год — 2 225 000 рублей;
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Дайана Хусинова