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В 2025 году в России вступят в силу новые правила для выдачи больничных листов: что нужно знать

Фото: istockphoto / Zerbor

Фото: istockphoto / Zerbor

В 2025 году в России вступят в силу изменения в порядке выдачи больничных листов. «Радио 1» расскажет о ключевых изменениях и их причинах.



Что изменится в правилах продления больничных


С 1 сентября 2025 года работники, которые брали больничный более четырёх раз за полгода, смогут получить новый больничный только на три дня. Продлить его сможет только врачебная комиссия.

Исключения:

  • оформление нетрудоспособности по уходу за больным членом семьи;
  • медицинская реабилитация;
  • получение медицинской помощи при социально значимых заболеваниях (гипертония, сахарный диабет, онкология и другие).
  • болезни, которые требуют медицинской помощи при помощи заместительной почечной терапии.

В настоящее время отсутствуют ограничения по частоте выдачи больничных листов, однако существуют ограничения по продолжительности. Врач может предоставить больничный на срок до 15 дней, в то время как фельдшер или стоматолог — до 10 дней. Решение о продлении принимает врачебная комиссия.

Для чего вводят новые правила


Министерство здравоохранения объявило, что главная цель этого изменения — повысить качество медицинского обслуживания граждан трудоспособного возраста.

Минздрав России считает, что новый подход к проведению медицинских экспертиз улучшит выявление причин длительных заболеваний у граждан и позволит своевременно предпринимать необходимые шаги для их лечения.

Однако есть и другая причина.

«Это такая защитная мера от тех, кто действительно иногда злоупотребляет количеством больничных листов. Что ж тут скрывать? Есть у нас пока случаи выдачи их по необходимости, хотя это, безусловно, уголовно наказуемое деяние», — сказал зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный для «Газеты.ru».

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Минусы нововведения


Член Общественный совет при Минздраве юрист, член Лиги защиты пациентов Алексей Старченко считает, что возможным последствием этого изменения может быть то, что врачи, опасаясь вызвать подозрения, могут просто отказать в продлении больничного листа для человека, который действительно болеет.

«Если это делается действительно для профилактики, как утверждает Минздрав, то нужно не таскать больного человека по кабинетам и комиссиям, а принимать меры заранее — например, после того, как он 4 раза переболел в течение полугода, не дожидаясь пятого. Посмотреть его медкарту, понять, что с ним происходит, назначить обследования — чтобы он прошел их, пока здоров. Либо, например, решать вопрос об инвалидности», — сказал Старченко.

Эксперт считает, что истинная цель этого нововведения — сокращение потерь рабочего времени из-за временной нетрудоспособности сотрудников.

«Но если главная причина все-таки — усиление контроля за выдачей больничных, то было хорошо, если бы так официально и сказали. И статистику — сколько листов было выдано без достаточных оснований, понес ли кто-то ответственность за это, какие потери несет экономика», — отметил эксперт.

Как оплачивается больничный, размер выплаты


По информации от Министерства труда, в 2025 году максимальная выплата по больничному листу может составить до 5673,97 рублей в день, а в 2026 году — до 6800 рублей.

В настоящее время максимальный размер выплаты составляет 4039,73 рубля в день.

Размер выплат определяется стажем и заработной платой работника. Если стаж составляет от шести месяцев до пяти лет, выплачивается 60 % среднего дохода, от пяти до восьми лет — 80 %, а при стаже более восьми лет — 100 % среднего дохода. Если стаж меньше шести месяцев, для расчёта больничного используется не текущая зарплата сотрудника, а минимальный размер оплаты труда (МРОТ).

В 2025 году при расчете больничного листа учитываются не текущие доходы, а заработная плата за два предыдущих года. Так, для расчета выплат в 2025 году берутся доходы за 2023 и 2024 годы. При этом существует потолок, выше которого зарплата не влияет на размер больничных.

Максимальные значения заработка, которые учитываются при расчете, следующие:

  • за 2023 год — 1 917 000 рублей;
  • за 2024 год — 2 225 000 рублей;
Чтобы рассчитать максимальную сумму, эти значения делятся на 12. То есть если в 2023 году зарплата превышала 160 000 руб. в месяц, а в 2024 году — 186 000 руб. в месяц, то повышение дохода сверх этих сумм не повлияет на увеличение дневных выплат по больничному в 2025 году.

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#больничный лист
#статьи
Опрос: Более трети россиян попросили бы у Деда Мороза победу в спецоперации
23 декабря 2024, 11:54

Фото: istockphoto/gregory_lee

Более трети россиян, если бы писали письмо Деду Морозу, попросил бы у него победу России в специальной военной операции (СВО). Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого в канун Нового года специалистам Всероссийского центра изучения общественного мнения.
Согласно результатам исследования, более половины граждан страны, следуя народной традиции, загадывают желания под бой курантов, отбивающих 12 ударов. Скорейшего завершения спецоперации и победы в ней России желают 37% респондентов. Это пожелание, высказанное большинством опрошенных, независимо от пола и возраста, заметно обходит все остальные.

На втором месте — пожелания здоровья для себя и близких. С такой просьбой обратились бы 12% россиян. Ещё 7% опрошенных попросили бы у новогоднего волшебника «за всю страну» — процветания, экономической стабильности снижения ключевой ставки.

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#традиции
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#новый год
#опрос
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В Подмосковье подвели годовые итоги программы «Чистая вода»
23 декабря 2024, 11:47

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

26 объектов водоснабжения построили и модернизировали в Московской области с начала текущего года в рамках реализации программы «Чистая вода», сообщает пресс-служба регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства.
«Масштабная работа в рамках программы «Чистая вода» в 2024 году позволила нам обеспечить качественной водой более 110 тысяч жителей региона. (…) Помимо уже построенных и модернизированных 26 объектов водоснабжения, четыре находятся в стадии завершения. До конца отчётного периода в режим пуско-наладочных работ перейдут объекты в городских округах Люберцы, Ленинский, Кашира и Дмитровский», — отметил глава МинЖКХ региона Антон Велиховский.
Отмечается, что в 2024 году в регионе работы по программе «Чистая вода» провели в округах Солнечногорск, Мытищи, Люберцы, Клин, Кашира, Истра, Егорьевск, Домодедово, Богородский и Воскресенск.

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#вода
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#чистая вода
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Губернатор Воробьёв подведёт итоги года в обращении к жителям Подмосковья
23 декабря 2024, 11:44

Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв по традиции обратится к жителям и подведёт итоги года. Об этом он написал в своём телеграм-канале.
«Мы с командой назвали его «Подмосковье и национальные цели президента. Развитие, укрепление, рост». Затрону важные вопросы развития нашего Подмосковья. Это поддержка спецоперации, здравоохранение, помощь семьям, благоустройство, строительство школ и детсадов, экономика. Расскажу, как мы реализуем нацпроекты и как будем вместе двигаться вперёд», – говорится в публикации губернатора.
Трансляция начнётся сегодня в полдень. Чтобы к ней подключиться, нужно нажать кнопку «вступить» вверху экрана в телеграм-канале. Также трансляция доступна во «ВКонтакте» и в эфире 360.

Дорога в обход Малых Вязём открыта в Подмосковье

Губернатор Воробьёв исполнит новогодние мечты четырёх детей из Подмосковья и ДНР

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#губернатор
#андрей воробьёв
#подмосковье
#московская область
#жители
#обращения
#итоги
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На ж/д станции Подлипки-Дачные провели акцию «Сохрани себе жизнь»
23 декабря 2024, 11:28

Фото: пресс-служба администрации г.о. Королёв

Акцию «Сохрани себе жизнь», направленную на профилактику травматизма на объектах железнодорожной инфраструктуры, провели на станции Подлипки-Дачные в городском округе Королёв, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Участие в акции приняли представители администрации округа и сотрудники административно-пассажирской инспекции. Они провели беседы с пассажирами, в ходе которых напомнили им ключевые правила безопасного поведения на железной дороге, а также раздали листовки-памятки и подарили фонарики», — говорится в сообщении.
В администрации округа призывают ответственно отнестись к безопасности на ж/д станциях и при переходе путей и напоминают, что с начала года в Королёве под колёсами поездов погибли десять человек, среди которых были и дети.

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#королёв
#железная дорога
#железнодорожная станция
#безопасность
#рейд
#акция
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«Злоумышленник в Яндекс-Алисе»: Киберэксперт раскрыл неожиданный способ мошенничества
Киберэксперт Седов: в умных колонках может быть злоумышленник-посредник
23 декабря 2024, 11:24

Фото: iStock/Akarapong Chairean

Мошенники в своих уловках не останавливаются, придумывая новые способы сбора личных данных у россиян: через телефонные разговоры, смс и даже через голосовых помощников.
Эксперт по кибербезопасности Олег Седов в беседе с «Радио 1» напомнил о том, что в любом телефонном разговоре нужно точно знать, кто на другом конце провода, а если есть сомнения — просить доказательств для собственной безопасности.

Однако, как объяснил специалист, это не полностью уберегает нас от мошенничества.

«Огромное количество граждан общается с голосовыми чат-ботами. Например, Алиса или Маруся. Вы можете гарантировать, что между вами и чат-ботом не стоит злоумышленника-посредника, который не записывает ваши голосовые сообщения? — совершенно нет такой гарантии», — сказал эксперт.

По его словам, любые голосовые помощники — это удобно, но небезопасно.

«Те же компании, которые размещают на своих ресурсах голосовые чат-боты, позволяющие лучше обслуживать клиентов, не могут гарантировать безопасность процесса. Утечек локальных данных гораздо больше, чем через простой телефонный разговор, поэтому нужно быть внимательными и при любых подозрениях проверять надежность», — порекомендовал Седов.

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#деньги
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Актёр Хрусталёв исполнил мечты трёх подмосковных детей на акции «Ёлка желаний»
23 декабря 2024, 11:24

Дмитрий Хрусталёв (Фото: Александра Степанова)

Актёр и телеведущий Дмитрий Хрусталёв принял участие в благотворительной акции «Ёлка желаний». Он исполнил новогодние мечты трёх детей, которые лечатся в медицинском центре им. Л. Рошаля в Красногорске.
С ёлки, установленной в холле детского госпиталя, Дмитрий снял три конверта Ему попались новогодние желания ребят из Подмосковья.
«Милана, Настя и Богдан, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Всё у вас будет хорошо. И обязательное слушайтесь родителей. Мама и папа никогда плохого не скажут. И учитесь на пятёрки», – сказал Хрусталёв детям.
Подарки доставили ребятам волонтёры Подмосковья. Семилетняя Милана из Мытищ получила набор для лепки сладостей из полимерной глины и игрушки-антистресс. Восьмилетнему Богдану из Пушкинского городского округа привезли радиоуправляемую Lego-машинку. А 12-летней Насте из Одинцова вручили мягкую игрушку и набор для лепки из полимерной глины.

Принять участие в благотворительной акции «Ёлка желаний» могут все желающие. Цель – подарить радость детям с ограниченными возможностями здоровья и тяжёлыми заболеваниями, ребятам из новых регионов, их семей военнослужащих и участников СВО. Для этого нужно зайти на сайт. елкажеланий.рф

Акция организована «Движением Первых». 5 декабря старт ей дал президент Владимир Путин. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв исполнит новогодние мечты четырёх детей из Подмосковья и ДНР. Перед началом Госсовета по итогам Года семьи он снял с новогодней ели в Кремле три шара-открытки.

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#дети
#красногорск
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В Минздраве назвали оптимальный возраст для рождения ребёнка
Минздрав назвал оптимальным возрастом у женщины для рождения детей – 18-35 лет
23 декабря 2024, 11:13

Фото: iStock/Natalia Kuzina

Оптимальный возраст для беременности и рождения ребёнка составляет от 18 до 35 лет. Об этом говорится в письме Минздрава России, которое находится в распоряжении РИА Новости.
В ведомстве призвали информировать женщин, что оптимальное время для рождения ребёнка – 18-35 лет. При этом мужчины могут зачать ребёнка даже в более старшем возрасте, но с каждым годом такая вероятность уменьшается. Так, при возрасте старше 35 лет шанс родить живого ребёнка снижается в два раза по сравнению с молодыми отцами.

Кроме того, доказано, что дети от возрастных отцов имеют больше проблем со здоровьем. У них выше вероятность развития шизофрении, расстройств аутистического спектра, острого лимфобластного лейкоза и иных врождённых заболеваний.

Также в письме указано, что курение увеличивает риск бесплодия в 1,6 раза, потребление более 20 граммов этанола ежедневно ведёт к 60%-ому риску, а высокий уровень потребления кофеина (более пяти чашек в день) снижает шансы забеременеть в 1,45 раза.

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#рождаемость
#дети
#мужчины
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В Московской области оптимизировали движение на четырёх перекрёстках
23 декабря 2024, 11:09

Фото: iStock/Natalia Kuzina

Режим работы светофором изменили на четырёх перекрёстках в Подмосковье за минувшую неделю для увеличения их пропускной способности и уменьшения возможных заторов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В частности, в Химках была синхронизирована работы светофоров на двух пересечениях Библиотечной улицы с улицами Совхозной и Пожарского. Кроме того, на светофоры установили контроллеры с удалённым доступом», — говорится в сообщении.
Кроме того, в Щёлкове поменяли пофазный разъезд на пересечении Фряновского шоссе с Московской улицей, благодаря чему по утрам увеличилось время выезда из деревни Серково. А в Лобне была добавлена дополнительная фаза светофора для выезда с Текстильной улицы на Краснополянское шоссе.

В министерстве добавили, что работы по оптимизации светофорного регулирования дорожного движения продолжаются.

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#московская область
#подмосковье
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DLBI: Мошенники публикуют фальшивые номера служб поддержки «Госуслуг»
23 декабря 2024, 10:42

Фото: istockphoto/JuYochi

Мошенники не устают придумывать всё новые способы обмана доверчивых либо не слишком технически подготовленных россиян. Теперь аферисты начал подделывать справочные сайты публиковать на них фейковые номера служб поддержки «Госуслуг».
Об этом РИА Новости рассказали в российском сервисе разведки уязвимостей и утечек данных DLBI. По словам специалистов, с помощью опубликованных фальшивых номеров поддержки жулики затем получают доступ к аккаунтам пользователей. Иногда мошенники рассылают смс-сообщения о якобы неудачной попытке входа или даже попытке взлома аккаунта, где также указывают фейковый номер службы поддержки.

Такие схемы опасны тем, что оператор мошеннического колл-центра общается с клиентом, который убеждён, что разговаривает со специалистом поддержки и готов выполнять указания аферистов. Специалисты подчёркивают, что пользователь легко может сам позаботиться о безопасности своих данных, сравнив телефон с тем, который указан на сайте «Госуслуг» и в дальнейшем пользоваться только им.

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