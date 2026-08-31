В Анапе более ста человек тушат природный пожар четвёртого ранга
Пожару в Анапе присвоили четвёртый ранг. Об этом сообщили в канале «Мэрия Анапы» на платформе MAX.
Напомним, что возгорание началось вчера днём в плавневой зоне в районе Чембурки. Изначально огонь охватил около десяти гектаров — из-за близости пожара к дорожной инфраструктуре власти временно перекрыли движение по федеральной трассе «Новороссийск — Керчь». Ближе к ночи выяснилось, что работу огнеборцам осложняет сильный ветер.
По последней информации, активное горение сейчас держится на площади 0,5 гектара. В ночь на 31 августа специалисты присвоили пожару четвёртый ранг, в тушении участвуют 107 человек и 29 единиц техники. Основные силы стянули на переулок Дальний в Алексеевском микрорайоне, где пламя подобралось вплотную к жилым домам.
По поручению главы Анапы Светланы Масловой на территории уже развернули оперативный штаб. Спасатели и мониторинговые группы продолжают следить за ситуацией и обеспечивать безопасность людей.
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