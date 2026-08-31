Медведь едва не растерзал двух охотников на границе Камчатки с Чукоткой
Медведь напал на двух охотников на границе Камчатки с Чукоткой, мужчины в больнице
На границе Камчатки и Чукотки медведь напал на двух охотников и серьёзно ранил их. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошёл в районе села Хатырка Анадырского района, где пара мужчин вела охоту. Хищник заметил людей и бросился на них, нанеся жертвам тяжёлые травмы, однако охотникам удалось отпугнуть зверя.
На место вызвали спасателей – пострадавших эвакуировали санитарным бортом из района бухты Анастасия и доставили в больницу села Тиличики. Медики уже осмотрели раненых и начали оказывать профессиональную помощь. В настоящий момент их жизни ничего не угрожает.
«Эвакуация в Петропавловск-Камчатский (пострадавшим охотникам) не требуется», — уточнили в канале Минздрав Камчатского края на платформе MAX.Ранее «Радио 1» передавало, что медведь напал на 68-летнюю женщину в окрестностях Новокузнецка, когда та пошла кормить собак на заброшенную дачу. Пенсионерка сумела выжить, однако ей понадобилась госпитализация. Подробности читайте здесь.