Медведь едва не растерзал двух охотников на границе Камчатки с Чукоткой

31 августа 2026, 01:41

Медведь напал на двух охотников на границе Камчатки с Чукоткой, мужчины в больнице

Фото: iStock/Warren A Metcalf

На границе Камчатки и Чукотки медведь напал на двух охотников и серьёзно ранил их. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.





Инцидент произошёл в районе села Хатырка Анадырского района, где пара мужчин вела охоту. Хищник заметил людей и бросился на них, нанеся жертвам тяжёлые травмы, однако охотникам удалось отпугнуть зверя.



На место вызвали спасателей – пострадавших эвакуировали санитарным бортом из района бухты Анастасия и доставили в больницу села Тиличики. Медики уже осмотрели раненых и начали оказывать профессиональную помощь. В настоящий момент их жизни ничего не угрожает.



«Эвакуация в Петропавловск-Камчатский (пострадавшим охотникам) не требуется», — уточнили в канале Минздрав Камчатского края на платформе MAX.