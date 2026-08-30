«Микроскопическое существо»: Врач назвал главную причину аллергии на подушки
Врач Щепеляев: главная причина аллергии на подушки — пылевой клещ
Врач-аллерголог Даниил Щепеляев рассказал, что аллергия на подушки и одеяла чаще возникает не из-за наполнителя, а из-за того, что живёт внутри него.
В беседе с RT специалист отметил, что главный виновник аллергической реакции — пылевой клещ.
«Это микроскопическое существо селится в постели, ест чешуйки кожи, которые мы теряем во сне, и любит тепло с влажностью. Реагируем мы даже не на самого клеща: аллергенны следы его жизнедеятельности. Старая подушка для него — идеальный дом», — подчеркнул эксперт.Ещё одна причина, по словам Щепеляева, — плесень в наполнителе, который плохо сох. Аллерголог сообщил, что сама набивка реже, но тоже вызывает реакцию. Опасны пух, перо, шерсть, латекс, травы и шелуха. Синтетика сама по себе безопасна, но без стирки через пару лет в ней заводится клещ.
Для проверки врач советует уехать на неделю и понаблюдать за собой. Диагноз подтвердят пробы или анализ крови. Профилактика: стирка при 60 °C, замена старых подушек, использование чехлов, проветривание, сухой воздух.