«Микроскопическое существо»: Врач назвал главную причину аллергии на подушки

30 августа 2026, 21:15

Врач Щепеляев: главная причина аллергии на подушки — пылевой клещ

Фото: Istock/Evgeniya Pavlova

Врач-аллерголог Даниил Щепеляев рассказал, что аллергия на подушки и одеяла чаще возникает не из-за наполнителя, а из-за того, что живёт внутри него.





В беседе с RT специалист отметил, что главный виновник аллергической реакции — пылевой клещ.

«Это микроскопическое существо селится в постели, ест чешуйки кожи, которые мы теряем во сне, и любит тепло с влажностью. Реагируем мы даже не на самого клеща: аллергенны следы его жизнедеятельности. Старая подушка для него — идеальный дом», — подчеркнул эксперт.