Россиянам напомнили, сколько дней они будут отдыхать в апреле
В апреле 2026 года россиян ждут восемь выходных дней. Об этом в интервью РИА Новости сообщил доцент Юридического института РУДН Пётр Петкилев.
По его словам, в следующем месяце при пятидневной рабочей неделе жители РФ будут отдыхать восемь дней. Нерабочие праздничные даты перечислены в 112-й статье Трудового кодекса Российской Федерации, и в апреле таких дней не предусмотрено.
Предыдущие длинные выходные у россиян были с 7 по 9 марта. При этом член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина ранее напомнила, что предстоящие майские праздники станут самыми короткими за последние восемь лет. Такая продолжительность выходных связана с рекордно длинными новогодними каникулами, которые в этом году составили 12 дней.
Читайте также: