Китайские ученые обнаружили окаменелость неизвестных рыб возрастом 244 млн лет
В Китае обнаружили окаменелость ранее неизвестного вида древних лучепёрых рыб возрастом около 244 миллионов лет. Об этом сообщила газета Global Times.
Находку сделали в провинции Юньнань на юго-западе страны. Новый вид назвали P. Huoae. Он относится к вымершему роду Ptycholepis. Отмечается, что в Китае подобные окаменелости нашли впервые. Палеонтологи уверены, что это открытие поможет восполнить пробел в данных о древней фауне по азиатскому региону.
Длина образца — 27,5 сантиметра. Ранее похожие останки возрастом 242 миллиона лет находили на границе Италии и Швейцарии, а также в Германии, Великобритании и Франции. Китайский вид отличается от других окаменелостей строением черепа, жаберных костей и грудных плавников.
