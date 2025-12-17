Россиянам напомнили, сколько можно хранить оливье, чтобы не отравиться
Заведующая кафедрой пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Наталья Фоменко в разговоре с «Газетой.ru» раскрыла максимальное время хранения салата оливье.
По ее словам, готовый оливье можно употреблять в течение 12 часов после приготовления. Фоменко отметила, что салат без заправки сохраняет свои свойства дольше, но не более 18 часов, при условии хранения в холодильнике при температуре от +2 до +6 градусов.
Технолог рекомендовала использовать для хранения оливье стеклянную или керамическую посуду, а также пластиковые контейнеры с плотно закрывающейся крышкой. Эксперт подчеркнула, что употребление салата с истекшим сроком годности может быть опасным для всех, но особенно для детей, пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом.
