Три марки консервированного горошка не прошли проверку Роскачества
Роскачество нашло нарушения во внешнем виде, консистенции и массе консервированного зеленого горошка у торговых марок. Об этом сообщили ТАСС в организации.
Все консервированные продукты имели маркировку ГОСТ, что подразумевает их соответствие «целому ряду строгих органолептических показателей». Выявленные несоответствия ГОСТ в этом случае классифицируются как нарушение. По данным Роскачества, они были обнаружены в продукции трёх торговых марок.
Так, у брендов Global Village и «Юнона» выявлены неоднородный размер горошин и содержание битых зёрен в 6,8% и 6,9% соответственно. Для высшего сорта горошка этот показатель не должен превышать 6%, пояснили в ведомстве. В продукции марки «Маркет» найдена одна примесь кормового гороха коричневого цвета.
В общей сложности в ходе проверки исследовано 20 торговых марок. Вся протестированная продукция признана полностью безопасной. В её составе не обнаружено пестицидов, ГМО, консервантов, красителей и микробиологических нарушений.
