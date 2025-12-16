Три марки консервированного горошка не прошли проверку Роскачества

16 декабря 2025, 15:08

Роскачество: горошек марок «Маркет», Global Village и «Юнона» не отвечают ГОСТу

Фото: iStock/sergeyryzhov

Роскачество нашло нарушения во внешнем виде, консистенции и массе консервированного зеленого горошка у торговых марок. Об этом сообщили ТАСС в организации.