Россиянам напомнили, в каких случаях нужна регистрация после переезда в другой регион
Переехав в другой регион России, гражданин обязан зарегистрироваться по новому месту жительства в течение семи дней с момента прибытия. Об этом сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с агентством «Татар-информ».
Эксперт пояснил, что регистрация по месту жительства осуществляется в течение одной недели. А регистрация по месту пребывания оформляется не более чем за 90 суток. Если же россиянин находится на новом месте меньше этого периода, временная регистрация не нужна.
По словам Соловьёва, при смене адреса в пределах одного региона оформлять регистрацию заново не нужно. Кроме того, временная регистрация может существовать одновременно с постоянной.
Юрист также уточнил, что прописываться в купленной квартире не обязательно, если владелец не собирается там проживать. Однако при фактическом заселении регистрация становится обязательной.
