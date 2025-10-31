Россиянам напомнили, в каких случаях нужна регистрация после переезда в другой регион

31 октября 2025, 19:00

Юрист Соловьёв: россияне должны оформить регистрацию при переезде в другой регион

Фото: iStock/Pavel Starikov

Переехав в другой регион России, гражданин обязан зарегистрироваться по новому месту жительства в течение семи дней с момента прибытия. Об этом сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с агентством «Татар-информ».