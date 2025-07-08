Как записать ребёнка в желаемую школу: инструкция для жителей Подмосковья

08 июля 2025, 14:30

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

На портале госуслуг Московской области стартовал второй этап приёма заявлений в школу – не по прописке. В первую волну приёма заявлений в первый класс электронной услугой воспользовались 45 тыс. раз, сообщили в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.







«До 5 сентября можно записать ребёнка в желаемую школу, даже если нет прописки на закреплённой за ней территории. Главное условие – наличие свободных мест. Для записи необходимо выбрать удобный способ подачи заявления. На региональном портале услуга «Запись в школу» доступна в разделе «Образование» – «Образование детям», – пояснили в пресс-службе.