«Миграционный конвейер»: Россиянин зарегистрировал дома 206 иностранцев
В Камчатском крае 39-летний мужчина зарегистрировал у себя дома сотни мигрантов за денежное вознаграждение. Об этом информирует издание «МВД Медиа».
Житель Петропавловска-Камчатского оформил в своей квартире на улице Звёздной 206 иностранных граждан. Он проводил регистрацию с июня по октябрь. Мужчина не планировал и не мог фактически предоставить этим людям жильё.
За каждую фиктивную прописку злоумышленник ежемесячно получал с мигрантов примерно по две тысячи рублей. Теперь власти снимут всех 206 иностранцев с миграционного учёта по этому адресу.
Следствие возбудило в отношении собственника уголовное дело по статье 322.3 УК РФ. Суд избрал для него меру пресечения — подписку о невыезде и надлежащем поведении.
