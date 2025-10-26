Россиянам напомнили, в каких случаях слово «вы» пишется с заглавной буквы

26 октября 2025, 04:29

Павел Катышев: Слово «вы» пишется с заглавной буквы при обращении к конкретному лицу

Фото: iStock/

По правилам русского языка писать слово «вы» с заглавной буквы следует при вежливом обращении к одному конкретному лицу, а также в документах для многократного использования. Такое разъяснение дал РИА Новости заведующий кафедрой общего и русского языкознания Института Пушкина Павел Катышев.