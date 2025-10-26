Россиянам напомнили, в каких случаях слово «вы» пишется с заглавной буквы
По правилам русского языка писать слово «вы» с заглавной буквы следует при вежливом обращении к одному конкретному лицу, а также в документах для многократного использования. Такое разъяснение дал РИА Новости заведующий кафедрой общего и русского языкознания Института Пушкина Павел Катышев.
Эксперт уточнил, что это правило применяется в литературной речи, обычно в официальных письмах и документах. Оно действует, если обращение направлено к одному человеку и формулируется в уважительной форме. Например: «сообщаем Вам» или «в ответ на Ваш запрос».
Кроме того, написание с прописной буквы распространяется на тексты анкет, рекламных листовок и других материалов, предназначенных для многократного прочтения разными людьми.
Отдельно Катышев отметил обязательное употребление заглавной буквы в официальных титулах, таких как «Ваше (Его, Ее) Величество» и «Ваше (Его, Ее) Высочество».
