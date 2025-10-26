Самойлова поразила подписчиков фото с новой внешностью на фоне развода с Джиганом
Блогер Оксана Самойлова показала подписчикам «новую себя». В ночь с 25 на 26 октября она выложила фото, на котором видна значительно укороченная челка.
Напомним, что сейчас в жизни Самойловой непростой период. Долгое время ее отношения с рэпером Джиганом являлись примером «идеальной» семейной жизни. Звезды считались одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Однако этот период подошел к концу — 6 октября Самойлова официально подала заявление о расторжении брака.
Некоторые фанаты пары не теряют надежды на их воссоединение, предполагая, что развод может быть лишь частью маркетинговой стратегии. Однако пока что все указывает на то, что Оксана возвращаться к Джигану не планирует.
«New era of me», — с улыбкой заявила Самойлова в последней публикации.Под постом блогера уже появились комментарии, которые связали новый «лук» Оксаны с ее твердой уверенностью начать жизнь с чистого листа.
Подписчики стали рассуждать, что для девушек типично стричь челку или делать каре, когда они разводятся. При этом они положительно оценили снимок, заявив, что блогер словно помолодела, а новый визуал ей к лицу.