Самойлова поразила подписчиков фото с новой внешностью на фоне развода с Джиганом

26 октября 2025, 00:44

Оксана Самойлова (Фото: Telegram @sammyfam)

Блогер Оксана Самойлова показала подписчикам «новую себя». В ночь с 25 на 26 октября она выложила фото, на котором видна значительно укороченная челка.





Напомним, что сейчас в жизни Самойловой непростой период. Долгое время ее отношения с рэпером Джиганом являлись примером «идеальной» семейной жизни. Звезды считались одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Однако этот период подошел к концу — 6 октября Самойлова официально подала заявление о расторжении брака.



Некоторые фанаты пары не теряют надежды на их воссоединение, предполагая, что развод может быть лишь частью маркетинговой стратегии. Однако пока что все указывает на то, что Оксана возвращаться к Джигану не планирует.





«New era of me», — с улыбкой заявила Самойлова в последней публикации.