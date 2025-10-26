Жуткое ДТП в центре Хабаровска с тремя погибшими попало на видео

26 октября 2025, 03:32

В центре Хабаровска в ДТП погибли три человека, авария попала на видео

Фото: Telegram-канал «Госавтоинспекция Хабаровского края» @gibdd27

Трое людей погибли в жуткой аварии в центре Хабаровска. Одна машина перевернулась и едва не врезалась в здание мэрии. Об этом сообщил Telegram-канал «Госавтоинспекция Хабаровского края», публикуя видео момента ДТП.