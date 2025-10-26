Жуткое ДТП в центре Хабаровска с тремя погибшими попало на видео
Трое людей погибли в жуткой аварии в центре Хабаровска. Одна машина перевернулась и едва не врезалась в здание мэрии. Об этом сообщил Telegram-канал «Госавтоинспекция Хабаровского края», публикуя видео момента ДТП.
Авария произошла ранним утром на регулируемом перекрестке улиц Карла-Маркса и Дикопольцева. Водитель Audi A5 двигался на высокой скорости. Он проигнорировал запрещающий сигнал светофора и в результате влетел в Toyota Caldina.
От сильного удара японский автомобиль выбросило с проезжей части и перевернуло. Водитель Toyota и двое его пассажиров скончались на месте от полученных травм.
Предварительно, водитель Audi A5 мог быть пьян. Он также получил травмы при столкновении, но выжил.
На месте трагедии работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. Они устанавливают все обстоятельства аварии.
