Депутат Нилов не пускать в Россию мигрантов без полиса и медсправки

26 октября 2025, 02:19

Фото: iStock/shakzu

Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил сделать наличие медполиса и справки об отсутствии опасных заболеваний обязательным условием для въезда мигрантов в Россию. Его слова передает ТАСС.





Депутат пояснил, что в настоящее время ситуация несколько иная. Хотя иностранные рабочие обязаны проходить медосмотр для получения патента, до этого момента они уже успевают некоторое время находиться в стране.





«Необходимо ввести требование, чтобы с собой они имели документы об отсутствии определенного перечня инфекций или заболеваний», — сказал Нилов.