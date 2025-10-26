Депутат Нилов не пускать в Россию мигрантов без полиса и медсправки
Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил сделать наличие медполиса и справки об отсутствии опасных заболеваний обязательным условием для въезда мигрантов в Россию. Его слова передает ТАСС.
Депутат пояснил, что в настоящее время ситуация несколько иная. Хотя иностранные рабочие обязаны проходить медосмотр для получения патента, до этого момента они уже успевают некоторое время находиться в стране.
«Необходимо ввести требование, чтобы с собой они имели документы об отсутствии определенного перечня инфекций или заболеваний», — сказал Нилов.Он добавил, что даже несмотря на возможное появление фальшивых справок, такое условие снизит эпидемиологические риски.
Нилов также поделился своим мнением относительно ситуации с полисом медицинского страхования. С его точки зрения, многие иностранцы игнорируют требование о наличии страховки, при этом получая бесплатную экстренную медицинскую помощь в РФ. Это создает нагрузку на региональные бюджеты.
Депутат предложил ввести жесткое правило: отсутствие полиса на границе должно стать основанием для запрета въезда. Приобрести страховку можно было бы в электронном виде, эта практика успешно работает за рубежом.
Законопроект с соответствующими поправками уже внесен в Госдуму.