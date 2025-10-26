Достижения.рф

Депутат Нилов не пускать в Россию мигрантов без полиса и медсправки

Фото: iStock/shakzu

Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил сделать наличие медполиса и справки об отсутствии опасных заболеваний обязательным условием для въезда мигрантов в Россию. Его слова передает ТАСС.



Депутат пояснил, что в настоящее время ситуация несколько иная. Хотя иностранные рабочие обязаны проходить медосмотр для получения патента, до этого момента они уже успевают некоторое время находиться в стране.

«Необходимо ввести требование, чтобы с собой они имели документы об отсутствии определенного перечня инфекций или заболеваний», — сказал Нилов.
Он добавил, что даже несмотря на возможное появление фальшивых справок, такое условие снизит эпидемиологические риски.

Путин утвердил обновленную концепцию миграционной политики России
Нилов также поделился своим мнением относительно ситуации с полисом медицинского страхования. С его точки зрения, многие иностранцы игнорируют требование о наличии страховки, при этом получая бесплатную экстренную медицинскую помощь в РФ. Это создает нагрузку на региональные бюджеты.

Депутат предложил ввести жесткое правило: отсутствие полиса на границе должно стать основанием для запрета въезда. Приобрести страховку можно было бы в электронном виде, эта практика успешно работает за рубежом.

Законопроект с соответствующими поправками уже внесен в Госдуму.
Мария Моисеева

