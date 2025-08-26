Пугачева рискует потерять права на бренд «Алла Борисовна»

26 августа 2025, 04:21

Пугачева в апреле 2026 года рискует потерять товарный знак «Алла Борисовна»

Алла Пугачёва и Максим Галкин* (Фото: Instagram** @alla_orfey)

Певица Алла Пугачева рискует утратить исключительные права на товарный знак «Алла Борисовна» в апреле 2026 года, если не продлит срок его регистрации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента.