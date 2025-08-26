Пугачева рискует потерять права на бренд «Алла Борисовна»
Певица Алла Пугачева рискует утратить исключительные права на товарный знак «Алла Борисовна» в апреле 2026 года, если не продлит срок его регистрации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента.
Товарный знак «Алла Борисовна» был впервые зарегистрирован в 1997 году. Под этим брендом может производиться широкий спектр продукции: одежда, головные уборы, игрушки, напитки включая алкогольные, табачные изделия. Также могут оказываться услуги в сфере туризма и образования.
Знак «Алла Борисовна» неоднократно продлевался, последний раз в 2016 году — до 25 апреля 2026 года.
Напомним, что с октября 2022 года Пугачева находится за пределами России. Певица продолжает делать резкие заявления в адрес российских властей, что регулярно вызывает критику со стороны публики и политиков.
Певица кратковременно возвращалась в страну в ноябре 2023 года, записала несколько песен, затем вновь покинула РФ.
В июле ее супруг Максим Галкин* показал фанатам новые фото повзрослевшей дочери Лизы в Юрмале. Муж Пугачевой поделился двумя снимками Елизаветы, сравнив ее детство и юность на фоне любимой семейной виллы.
*Признан иноагентом в РФ
**Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
