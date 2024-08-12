Россиянам назвали бесплатные ремонтные работы ЖКХ в квартирах

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Общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что некоторые виды ремонтных работ в собственной квартире могут починить бесплатно службы ЖКХ.
«Это общедомовое имущество. Оно начинается от магистрального водопровода, попадает в дом через стояки, от них идут ответвления к каждой квартире. Всё, что находится до первого соединения с отводящими трубами в вашей квартире, — зона ответственности служб ЖКХ и УК. Если прорвало стояк или отвалился кран на ответвлении до входа в вашу квартиру, звоните в УК — они обязаны устранить проблему бесплатно», — прокомментировал в беседе с RT Бондарь.
То же самое он пояснил и за батареи в доме: стояки и ответвления от них до первого соединения — это общедомовое имущество, соответственно, любые поломки, касающиеся их, также в зоне ответственности УК.
А в Новокузнецке сделали капитальный ремонт трамвайных путей. Теперь они открыты с обустройством одного переезда.
«Это обеспечит более долгую эксплуатацию, а специальное подпружиненное винтовое скрепление снизит вибрацию и шум от вагонов, проходящих по новому пути», — приводит «Сiбдепо» сообщение администрации Куйбышевского района города.
Ранее сообщалось, что ремонтные работы проводятся сразу в нескольких образовательных учреждениях подмосковной Дубны, они должны завершиться до начала учебного года.
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