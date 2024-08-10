В Химках отремонтируют более 50 подъездов в этом месяце

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Химки
Более 50 подъездов отремонтируют в Химках в августе, сообщили в пресс-службе городского округа. Будут покрашены стены, заменена плитка и светильники. Кроме того, модернизации подлежат инженерные системы.
«В подъездах домов обновят козырьки, поручни и стены, заменят металлические двери, а также установят новые домофоны. Работы выполнят под руководством жителей и депутатского корпуса», — сказал замглавы округа Денис Юрков.
График ремонта обсудили в рамках совещания с главой городского округа Дмитрием Волошиным. На данный момент ремонт завершен в 29 подъездах, всего обновят 93 подъезда. Модернизация затронет больше 20 многоквартирных домов. Работы закончат до начала сентября.
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