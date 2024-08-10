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В Химках отремонтируют более 50 подъездов в этом месяце

10 августа 2024, 13:25
Фото: Пресс-служба администрации г.о. Химки

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Химки

Более 50 подъездов отремонтируют в Химках в августе, сообщили в пресс-службе городского округа. Будут покрашены стены, заменена плитка и светильники. Кроме того, модернизации подлежат инженерные системы.


«В подъездах домов обновят козырьки, поручни и стены, заменят металлические двери, а также установят новые домофоны. Работы выполнят под руководством жителей и депутатского корпуса», — сказал замглавы округа Денис Юрков.

График ремонта обсудили в рамках совещания с главой городского округа Дмитрием Волошиным. На данный момент ремонт завершен в 29 подъездах, всего обновят 93 подъезда. Модернизация затронет больше 20 многоквартирных домов. Работы закончат до начала сентября.

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Белгородские полицейские получили ориентировку на диверсантов под видом священников
Baza: полицию Белгородской области уведомили о диверсантах под видом священников
10 августа 2024, 13:29

Фото: iStock/Dzurag

Полицейские Белгородской области получили ориентировку на украинскую диверсионную группу, маскирующуюся под священников. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Отмечается, что сотрудники всех районов области получили ориентировку, в которой указано, что диверсанты могут представляться священнослужителями.

По данным канала, утром 10 августа в сети распространилось видео, на котором бойцы ВСУ стоят около здания Порозовского сельского клуба в населённом пункте Пороз под Белгородом. Военкоры сообщили, что ролик был снят исключительно ради пиара.

По словам военкора Юрия Котенка, диверсионная группа заехала в село на территории России, сняла ролик от имени целого батальона ВСУ и быстро уехала обратно.

Власти российского региона не подтверждали захода украинских войск в Белгородскую область.

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#предупреждение
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В Жуковском состоялся Совет директоров предприятий города
10 августа 2024, 13:14

Фото: пресс-служба администрации г.о. Жуковский

В Жуковском в субботу состоялся Совет директоров предприятий города. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Жуковский.
Заседание проводили глава округа Борис Аубакиров и научный руководитель Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) Сергей Чернышёв. Также в мероприятии приняли участие замминистра образования Московской области Сергей Куколев, депутат Госдумы Роман Терюшков и депутат Мособлдумы Игорь Коханый.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Жуковский

Главной темой обсуждения был вопрос о развитии системы среднего специального образования и подготовки кадров на базе колледжей и техникумов Жуковского.

Кроме того, в рамках заседания были представлены новые члены Совета директоров. Также от председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова была вручена грамота «За активное участие в мероприятиях, направленных на поддержку специальной военной операции» гендиректору ЛИИ им. М.М. Громова Евгению Пушкарскому и благодарность Мособлдумы и нагрудный знак к почетному званию «Заслуженный работник торговли Московской области» гендиректору компании «Векпром» Вадиму Фролову.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Жуковский

Помимо прочего, на заседании затронули тему празднования предстоящего Дня города. Мероприятия состоятся 24 и 25 августа. Более подробная информация о местах проведения и содержании праздничных мероприятий будет в скором времени представлена в социальных сетях Аубакирова и администрации города, а также на её официальном сайте.

Отмечается, что заседание проходило в школе микрорайона №5, которая готовится к открытию 1 сентября. Членам Совета директоров показали помещения нового учебного заведения и представили уровень готовности объекта к сдаче. Здание площадью около 17 тысяч кв. м. состоит из четырёх этажей, в нём предусмотрены учебные классы, помещения для групп продленного дня, два спортивных зала, актовый зал, библиотечно-информационный центр и столовая с пищеблоком.

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#жуковский
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#цаги
#роман терюшков
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В Подмосковье запустили горячую линию для пострадавших под Курском
10 августа 2024, 11:52

Фото: istockphoto/Kunakorn Rassadornyindee

Круглосуточная горячая линия для пострадавших из Курской области и их родственников работает в Подмосковье. В пресс-службе губернатора и правительства Московской области сообщили, что позвонить на горячую линию можно по номеру 122, затем нажать 6 и далее 1. Если звонок не из МО, нужно воспользоваться номером 8(800)550-50-30.
Операторы проконсультируют по вопросам получения единовременной выплаты в 10 тысяч рублей, окажут помощь в поиске близких и дадут другие важные сведения. Кроме того, можно получить психологическую помощь и контактные номера Курска.

Власти оказывают всю необходимую помощь пострадавшим в результате нападения боевиков ВСУ на Курскую область.

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#россия
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#война
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#горячая линия
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Росатом рассказал о работе Курской АЭС
Росатом сообщил о штатной работе Курской АЭС
10 августа 2024, 11:10

Фото: iStock/Vital Hil

Курская АЭС после временного сокращения количества персонала на строительной площадке АЭС-2 продолжает работать в штатном режиме. Об этом корпорация Росатом написала в своём Telegram-канале.
Отмечается, что в настоящее время на станции работают энергоблоки №3 и №4. Энергоблоки №1 и №2 находятся в режиме эксплуатации без генерации.

Специалисты, оставшиеся на стройплощадке АЭС-2, продолжают работу по ранее установленному графику. Системы, обеспечивающие ход строительства энергоблоков с реакторами ВВЭР-ТОИ, также работают в штатном режиме, подчеркнули в Росатоме.

Напомним, что накануне в Курской области был введён режим ЧС федерального характера. Данный режим позволяет привлекать в регион силы и средства со всей страны, а также получать финансирование из федерального бюджета на выплаты жителям.

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#курская область
#аэс
#строительство
#всу
#работа
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Береговая служба США обнаружила российское судно около Алеутских островов
10 августа 2024, 10:01

Фото: iStock/JerryGrugin

Российский корабль был обнаружен вблизи Алеутских островов на Аляске. Об этом сообщается на сайте Береговой охраны США.
Отмечается, что в ходе патрулирования 5 августа служба обнаружила в 30 морских милях к юго-востоку от пролива Амукта в Аляске российское судно. Оно проходило в открытых международных водах, однако внутри исключительной экономической зоны США.

После обнаружения судно Береговой охраны не стало выходить на связь с российским кораблём, но проследовало за ним.

Ранее, в начале июля, американская Береговая охрана также сообщила об обнаружении китайских военных кораблей у берегов Аляски. Они также находились в международных водах, но внутри исключительной экономической зоны США.

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#сша
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#корабль
#граница
#охрана
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Россиян начали обманывать через групповые чаты с фейковыми руководителями
Kaspersky: в России мошенники начали создавать чаты с фейковыми руководителями
10 августа 2024, 09:23

Фото: iStock/napong rattanaraktiya

В России мошенники придумали новую схему обмана с рабочими групповыми чатами. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.
Отмечается, что мошенники создают групповой чат, добавляют туда реальных сотрудников организации и несколько фейковых аккаунтов руководителей. Затем пишут, что в компании якобы проводится проверка, поэтому всем участникам чата надо ждать звонка от правоохранителей или контролирующих организаций.

Далее участников чата могут попросить перевести деньги на фейковый счёт организации, в которой они работают, взять кредит на своё имя, установить какое-либо программное обеспечение, делиться экраном и другое.

По словам Голованова, такая схема предельно опасна, поскольку жертве кажется, что она общается с реальным руководителем или коллегой.

Чтобы избежать неприятных последствий, важно внимательно перепроверять всю информацию, даже поступающую от знакомого человека. В первую очередь следует связаться с человеком, от которого поступило сообщение. Однако делать это стоит либо лично, либо с использованием иных способов связи, где не задействован мессенджер, например, через рабочий телефон.

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#компании
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Адвокат сообщил о нахождении фигурантов дела генерала Шамарина под стражей
Двое фигурантов дела генерала Минобороны Шамарина находятся под стражей
10 августа 2024, 06:22

Фото: iStock/blinow61

Двое фигурантов по делу заместителя главы Генерального штаба Вооруженных сил РФ (ВС РФ) генерал-лейтенанта Вадима Шамарина – Алексей Высоков и Елена Гришина – находятся в СИЗО, несмотря на признание своей вины, сообщил агентству ТАСС адвокат одного из обвиняемых Кирилл Кудымов.
«Высоков и Гришина, несмотря на все усилия защитников, находятся в СИЗО. Мера пресечения им смягчена не была», – отметил он.

Как отмечает агентство со ссылкой на следователей, Высоков и Гришина, будучи на свободе, могут скрыться или оказывать влияние на свидетелей. Защита не согласна с этими доводами и считает, что обвиняемые должны быть помещены под домашний арест.

Накануне 2-й западный военный суд постановил оставить под стражей подсудимого Вадима Шамарина, обвиняемого в получении взятки на общую сумму в 32 миллиона рублей. В результате апелляция на решение 235-го гарнизонного военного суда от 18 июля о продлении срока содержания офицера под стражей до 21 октября была отклонена.

Также стало известно, что двое фигурантов уголовного дела в отношении Шамарина признали свою вину и дали признательные показания.

Генерал-лейтенант Вадим Шамарин был задержан 22 мая 2024 года. По версии следствия, он получал взятки от руководства завода за увеличение поставок продукции по госконтрактам для нужд Министерства обороны.

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#взятка
#задержание
#арест
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Успенский пост в 2024 году: дата начала, запреты и молитвы
Православные верующие встречают Успенский пост 14 августа
10 августа 2024, 06:00

Фото: iStock/nitrub

Успенский пост или, как его еще называют, Богородичный пост — один из главных многодневных постов в году, наравне с Великим, Петровым и Рождественским. В это время православные вспоминают о дне успения (от старорусского — сон, засыпать) матери Христа Марии и ее вознесении на небеса. Начинается он с Медового Спаса и праздника Происхождения Честных Древ Животворящего Креста и оканчивается праздником Успения Пресвятой Богородицы, потому даты поста всегда неизменны — с 14 по 27 августа.
В особенностях Успенского поста, его запретах, молитвах и том, что можно и нельзя есть верующим, разбиралась редакция «Радио 1».

Начало Успенского поста — Медовый Спас

Фото: iStock/Yana Tatevosian
Медовый Спас — народное название, в православном календаре его не найти. По традиции, дата празднования выпадает на первый день Успенского поста, 14 августа, когда православные чтят память трех святынь — Животворящего Креста Господня, образа Спасителя и иконы Владимирской Божией Матери. В это время разрешалось есть овощи, начинался масштабный сбор меда и его освящение, совершались крестные ходы и купание в освященных реках, освящались колодцы в деревнях.

Традиции

Медовый Спас, который еще иногда именуют Первым Спасом, так назван из-за того, что в это время соты в ульях наполняются до краев медом, и пасечники начинают его собирать. Считалось, что пчеловод должен успеть собрать его именно в этот день, иначе он будет украден чужими пчелами.

В этот день на Руси говорили «на Первый Спас и нищий медку попробует».

На Медовый Спас в церквях проводят особые богослужения, когда священники облачаются в фиолетовые одеяния, а певчие исполняют гимны на день Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня. Из алтаря выносят Крест, чтобы верующие могли к нему приложиться. Завершается божественная литургия Водосвятным молебном и, как правило, тогда же освящают мед нового урожая.

Что нужно делать православным 14 августа

В народе также различают, что можно и нельзя делать на Медовый Спас. Как и в любой другой православный праздник, следует оставить быт и мирские дела, посвятив день общению с Богом. Однако вместе с тем принято, помимо сбора меда, начинать посадку озимых культур.

Православные в этот день посещают церковь и читают молитвы. Согласно принятому в настоящее время в Русской православной церкви чину, малое освящение воды 14 августа совершается до или после литургии. По традиции, вместе с водой в этот день освящают и мед.

Что не рекомендуется в Медовый Спас

На Медовый Спас строго запрещается устраивать шумные застолья, ссориться с родными и близкими. Так как этот день выпадает на Успенский пост, на обеденном столе не должно быть мяса, рыбы, яиц и молочных продуктов, но особенно алкоголя. Прием пищи следует начинать с ложки меда, а перед тем, как ее съесть, можно загадать желание.

Что приготовить в Успенский Пост — Богородичный

Фото: iStock/Liudmila Chernetska
Строгость Успенского поста выражается в большом количестве ограничений в еде. В первую очередь, это продукты животного происхождения, которые нельзя есть на протяжении всех двух недель, — мясо, рыбу, яйца, творог и молочные продукты без исключений.

В Богородичный пост допускается употреблять в пищу овощи, фрукты, грибы, ягоды, крупы, макароны, орехи, мед и хлеб.

Ограничения по дням недели

По понедельникам, средам и пятницам предусмотрено сухоядение. То есть в пищу нельзя употреблять то, что подвергалось термической обработке (варилось, парилось, жарилось и т.д.), только растительного происхождения.

По вторникам и четвергам можно есть вареное, но приготовленное без растительного масла.

По субботам и воскресеньям — можно готовить с использованием растительного масла и допускается небольшое количество вина.

Важно отметить, что столь строгое распределение еды по дням недели свойственно в монашеской среде. Для мирян ограничения не столь суровы, и священники советуют распределять меню, советуясь со своим духовником.

Постный рецепт «Щи-пюре»

Фото: iStock/Yulia Gusterina
Ингредиенты:
  • белокочанная капуста — 1 кг;
  • грибы — 500 г;
  • лук репчатый — 150 г;
  • мука пшеничная — 25 г;
  • соль;
  • черный перец горошком;
  • лавровый лист;
  • петрушка;
Способ приготовления:
Сначала следует почистить капусту и лук, затем мелко их нарезать, залить примерно 500 миллилитрами воды и довести до кипения. После нужно добавить лавровый лист, перец горошком и варить на небольшом огне. В это время почистить грибы, нарезать, залить небольшим количеством воды и варить около 5 минут. Следом откинуть их на сито и собрать отвар. Немного обжарить грибы и бросить к овощам. Затем без добавления жира подрумянить муку на сковородке, высыпать в грибной отвар и вылить получившееся в суп. Остается лишь посолить и дать закипеть, потом можно снимать с плиты. Перед тем, как подать на стол, блюдо нужно украсить рубленой зеленью.

Постный рецепт «Соевое рагу с картошкой»

Фото: iStock/nataliaspb
Ингредиенты:
  • соя — 2 стакана;
  • горячая вода — 6 стаканов;
  • картофель — 1 кг;
  • растительное масло — половина стакана;
  • орегано;
  • кинза;
  • соль;
  • черный перец;
Способ приготовления:
Сначала важно замочить сою в 6 стаканах горячей воды на 2 часа. После, хорошо отжав, разложить на противень с высокими бортами. Туда же отправить нарезанную кружочками картошку. Сверху хорошо приправить перцем, солью, орегано, кинзой, заправить маслом и основательно перемешать. В противень залить достаточное количество горячей воды и отправить все в духовку примерно на 1 час. При желании, блюдо можно приготовить без использования масла.

Молитвы в Успенский Богородичный пост

Фото: iStock/Ivan Murauyou
Считается, что особых молитв для Успенского поста нет, а определять особенное молитвенное правило для верующего может лишь его духовник. Однако стоит, как и в другие дни, читать утреннее и вечернее правило, а также посещать богослужения.

Однако при желании можно также читать три следующие молитвы.

Молитва на начало Успенского поста

«Матушка Заступница, Благослови меня, грешного, дай мне сил понять важность поста. Укрепи веру мою в Господа нашего, Сына Твоего, на кресте распятого. Прости мне грехи и прегрешения вольные и невольные, яко же и я постараюсь простить всех своих обидчиков. Дай мне волю железную и силу духовную, чтобы приблизиться к Тебе, Матерь Божья. Моли Бога о моем здравии и о здравии моих близких. Прости меня за слабость мою и дай сил укрепиться в вере. Аминь».

Молитва «Отче наш» перед едой на время поста

«Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя Твое; да приидет Царствие твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам на сей день; и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам Нашим; и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь»

Молитва после еды на время поста

«Благодарим Тебя, Христе Боже наш, яко насытил еси нас земных Твоих Благ; не лиши нас и Небесного Твоего Царствия, но яко посреде учеников Твоих пришел еси, Спасе, мир дай им, прииди к нам, и спаси нас»
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Суд арестовал квартиру дочери главного кадровика Минобороны Кузнецова
10 августа 2024, 05:55

Фото: iStock/Vladimir Cetinski

Басманный суд Москвы арестовал квартиру дочери главного управления кадров Министерства обороны РФ Юрия Кузнецова, который обвиняет в получении взятки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.
Речь идет о квартире площадью 105,3 квадратных метра в первоклассном комплексе на западе Москвы, недалеко от Рублевского шоссе. Рыночная стоимость аналогичной недвижимости составляет около 50 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что бывший начальник Главного управления кадров Министерства обороны России генерал-лейтенант Юрий Кузнецов не признал себя виновным по делу о получении крупной взятки. Защита планирует обжаловать решение о заключении генерал-лейтенанта Кузнецова под стражу.

Кузнецов обвиняется в получении взяток на общую сумму 30,5 миллиона рублей в виде домов и земельных участков от краснодарского бизнесмена Левы Мартиросяна.

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