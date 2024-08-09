В Чехове отремонтируют детскую школу искусств

Жительница Агульского села Дагестана пропала при загадочных обстоятельствах. Долгое время ее не могли отыскать, однако спустя шесть лет девушка вернулась сама. Ее внешний вид шокировал местных жителей: она была истощена и с трудом передвигалась. Об обстоятельствах исчезновения дагестанки расскажет «Радио 1».