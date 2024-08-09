В Чехове отремонтируют детскую школу искусств

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Капитальный ремонт планируется провести в детской школе искусств, расположенной по адресу: город Чехов, улица Чехова, дом №28, подряд на работы выставлен на электронные торги, информация об этом опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и выполнить работы по капитальному ремонту здания площадью 8835 квадратных метров, а также поставить туда всё необходимое оборудование. Работы должны быть завершены в 2025 году», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 192 миллиона 225 тысяч 266 рублей 39 копеек. Заявки принимаются до 20 августа.
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