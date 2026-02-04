Подмосковье потратит более 1,5 млрд рублей на путёвки в санатории для льготников
Свыше полутора миллиардов рублей выделили в этом году в бюджете Московской области на закупку путёвок в санатории для жителей, относящихся к различным льготным категориям. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства социального развития.
На путёвки имеют право инвалиды, дети-инвалиды с сопровождающими, а также пенсионеры с низкими доходами.
«В Подмосковье бесплатные путевки в санатории ежегодно получают свыше 30 тысяч льготников. Подать заявку, а также отследить очередь и получить путёвке можно в онлайн-режиме: через региональный портал госуслуг. Это избавляет льготников от необходимости ходить по учреждениям и получать лишние справки», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.Путёвки в этом году традиционно закупят в санатории, расположенные в средней полосе России, в Крыму и на Черноморском побережье.