Россиянам назвали безопасные направления для отдыха на фоне конфликта на Ближнем Востоке
«1001 ТУР»: Текущей весной безопасно можно отдохнуть во Вьетнаме
Египет является одним из популярных направлений для российских туристов. Безопасно ли отдыхать в этой стране после эскалации конфликта на Ближнем Востоке, рассказали эксперты из турагентства «1001 ТУР».
Отмечается, что Египет исторически остается курортным направлением вне зависимости от региональных конфликтов, а Хургада и Шарм-эль-Шейх географически удалены от напряженных зон.
«Тем не менее ситуация в регионе нестабильна, и мы рекомендуем внимательно следить за актуальными предупреждениями МИД и страховыми условиями перед покупкой тура», — предупредили эксперты в разговоре с Om1 Новосибирск.
В качестве альтернативы для отдыха текущей весной турагентство предложило Вьетнам, где открывается все больше крупных отелей известных брендов с форматом all inclusive, высоким уровнем сервиса и хорошей кухней.
Кроме того, актуальным направлением остается Таиланд и морские круизы по Средиземноморью, Европе, Азии.
На сегодняшний день часть туров и круизов по Ближнему Востоку отменяется или корректируется по маршруту, уточнили в турагентстве. Поэтому цены на оставшиеся направления в регионе могут вырасти из-за перераспределения спроса.