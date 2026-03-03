Россиянам назвали безопасные направления для отдыха на фоне конфликта на Ближнем Востоке

03 марта 2026, 10:32

«1001 ТУР»: Текущей весной безопасно можно отдохнуть во Вьетнаме

Фото: iStock/FTiare

Египет является одним из популярных направлений для российских туристов. Безопасно ли отдыхать в этой стране после эскалации конфликта на Ближнем Востоке, рассказали эксперты из турагентства «1001 ТУР».





Отмечается, что Египет исторически остается курортным направлением вне зависимости от региональных конфликтов, а Хургада и Шарм-эль-Шейх географически удалены от напряженных зон.





«Тем не менее ситуация в регионе нестабильна, и мы рекомендуем внимательно следить за актуальными предупреждениями МИД и страховыми условиями перед покупкой тура», — предупредили эксперты в разговоре с Om1 Новосибирск.