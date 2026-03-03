Мошенники в Дубае разработали новую схему обмана туристов
Туристы в Дубае сталкиваются с мошенниками, предлагающими арендовать машину с водителем для выезда в Оман. Об этом пишет РИА Новости.
Одна из российских туристок рассказала о ситуации, когда злоумышленники используют русскоязычные чаты для привлечения клиентов. Мошенники пишут сообщения о поездке в Маскат и предлагают услуги за 900-1000 долларов. После получения предоплаты они исчезают, оставляя туристов без помощи. По словам собеседницы, знакомые также попадались на этот обман.
Цены выглядят разумно, поэтому многие соглашаются на предложение. Однако аккаунты аферистов часто созданы недавно и не имеют связи с Эмиратами. Туристы должны быть осторожны и проверять информацию перед принятием решения.
