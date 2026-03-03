Мошенники в Дубае разработали новую схему обмана туристов

03 марта 2026, 08:10

РИА Новости: мошенники предлагают выезд из Дубая на арендованной машине

Фото: iStock/frankpeters

Туристы в Дубае сталкиваются с мошенниками, предлагающими арендовать машину с водителем для выезда в Оман. Об этом пишет РИА Новости.