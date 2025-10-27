Достижения.рф

Россиянам назвали четыре повода насторожиться и обратиться к врачу

Врач Шаповаленко заявила, что тяжесть в животе может быть симптомом рака
Фото: Медиасток.рф

Врач и доктор медицинских наук Татьяна Шаповаленко в программе «О самом главном» на канале «Россия 1» поделилась важной информацией о раке желудка.



Она отметила, что на ранних стадиях это заболевание может не проявляться явно. Однако некоторые признаки могут насторожить.

Шаповаленко выделила четыре симптома, которые требуют внимания. Если вы испытываете тяжесть в верхней части живота, заметили отсутствие аппетита, быстро утомляетесь или теряете вес без видимой причины, стоит задуматься о консультации с гастроэнтерологом.

Врач подчеркнула важность гастроскопии при появлении этих симптомов. Ранняя диагностика может спасти жизнь.

Дарья Осипова

