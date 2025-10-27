Россиянам назвали четыре повода насторожиться и обратиться к врачу

27 октября 2025, 09:17

Врач Шаповаленко заявила, что тяжесть в животе может быть симптомом рака

Фото: Медиасток.рф

Врач и доктор медицинских наук Татьяна Шаповаленко в программе «О самом главном» на канале «Россия 1» поделилась важной информацией о раке желудка.