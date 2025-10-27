Умер «самый красивый мальчик ХХ столетия» Бьёрн Андресен
На 71-м году жизни скончался известный шведский актёр и музыкант Бьёрн Андресен. Об этом пишет Dagens Nyheter.
Новость о смерти артиста подтвердил режиссёр Кристиан Петри, который совместно с Кристиной Линдстрём работал над документальным фильмом о жизни знаменитости.
Мировую известность Андресену принесла роль в культовой итальянской картине «Смерть в Венеции» режиссёра Лукино Висконти. Именно после этой работы 16-летний актёр получил титул «самого красивого мальчика ХХ столетия» от самого Висконти.
Творческий путь артиста начался в 1970 году с фильма Роя Андерссона «История любви». Помимо актёрской карьеры, Бьёрн успешно реализовывал себя как музыкант. Он выступал клавишником в танцевальном ансамбле. В его фильмографии значатся такие картины, как «Агнес Сесилия — странная история», «Лазермен» и «Джентльмены и гангстеры».
В документальной ленте «Самый красивый мальчик в мире» подробно показана непростая судьба артиста, который после оглушительного успеха столкнулся с серьёзными личными проблемами, включая депрессию и зависимость от алкоголя.
Читайте также: