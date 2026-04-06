В Московской области к Пасхе испекут более 1,5 миллионов куличей

06 апреля 2026, 17:42

Региональные производители начали выпуск пасхальной продукции к одному из главных православных праздников. В Подмосковье планируют испечь более 1,5 миллионов куличей, сообщили в пресс-службе Минисельхозпрода Московской области.





В регионе работают более 65 предприятий, занимающихся производством хлеба и хлебобулочных изделий.

«Так, на площадках Холдинга «Коломенский» в этом году изготовят около миллиона куличей. Потребителям предлагают классические виды пасхальной выпечки, в том числе на основе творожного теста. Дополняет линейку новинка – кекс пасхальный шоколадный, в составе которого натуральное какао и кусочки тёмного шоколада. В рецептах используют натуральные ингредиенты – творог, вишню, цукаты и изюм», – рассказали в ведомстве.