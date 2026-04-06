В Московской области к Пасхе испекут более 1,5 миллионов куличей
Региональные производители начали выпуск пасхальной продукции к одному из главных православных праздников. В Подмосковье планируют испечь более 1,5 миллионов куличей, сообщили в пресс-службе Минисельхозпрода Московской области.
В регионе работают более 65 предприятий, занимающихся производством хлеба и хлебобулочных изделий.
«Так, на площадках Холдинга «Коломенский» в этом году изготовят около миллиона куличей. Потребителям предлагают классические виды пасхальной выпечки, в том числе на основе творожного теста. Дополняет линейку новинка – кекс пасхальный шоколадный, в составе которого натуральное какао и кусочки тёмного шоколада. В рецептах используют натуральные ингредиенты – творог, вишню, цукаты и изюм», – рассказали в ведомстве.По традиции старт «куличной кампании» дали с благословения Русской православной церкви. Священнослужители провели молебен на начало доброго дела, окропили перед запуском цеха и линии.
В торговых сетях также появились куличи от других подмосковных производителей. Так, «Рузский хлебозавод» выпустит более 40 тонн, в том числе кекс морковный с маршмеллоу. ООО «Эко-меню» предлагает традиционные варианты пасхальных кексов и изделия с кремовыми начинками, а Серпуховхлеб – классические куличи с сахарной глазурью и кондитерской посыпкой.