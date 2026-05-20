Россиянам назвали два лучших направления для путешествия в Китай

20 мая 2026, 17:44

Турагент Ансталь: самыми удачными направлениями в Китае стали Хайнань и Пекин

Фото: iStock/zhaojiankang

Хайнань и Пекин являются лучшими направлениями для путешествий россиян в Китай. Об этом рассказала тревел-блогер и руководитель турагентства Наталия Ансталь.





Она пояснила, что оба маршрута подразумевают совмещение пляжного и городского отдыха. Так, в Хайнань можно вдвоем съездить за 150 тысяч рублей, а в Пекин — за 120 тысяч.





«Самым дешевым периодом для посещения страны считается отрезок с января по июнь. Однако из этого промежутка необходимо исключать даты празднования китайского Нового года, когда цены резко возрастают», — уточнила Ансталь в разговоре с изданием «Абзац».

«Россияне пользуются китайской перевозкой, а она активно развивается. Плюс в отсутствие доступности Ближнего Востока, я уверен, что, помимо рекорда в 62% роста в I квартале, мы увидим и значительный прирост путешествий в Китай и во II квартале 2026 года. То есть, скорее всего, мы пойдем на новый абсолютный рекорд», — пояснил Мурадян.