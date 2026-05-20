Россиянам назвали два лучших направления для путешествия в Китай
Турагент Ансталь: самыми удачными направлениями в Китае стали Хайнань и Пекин
Хайнань и Пекин являются лучшими направлениями для путешествий россиян в Китай. Об этом рассказала тревел-блогер и руководитель турагентства Наталия Ансталь.
Она пояснила, что оба маршрута подразумевают совмещение пляжного и городского отдыха. Так, в Хайнань можно вдвоем съездить за 150 тысяч рублей, а в Пекин — за 120 тысяч.
«Самым дешевым периодом для посещения страны считается отрезок с января по июнь. Однако из этого промежутка необходимо исключать даты празднования китайского Нового года, когда цены резко возрастают», — уточнила Ансталь в разговоре с изданием «Абзац».
Дешевле всего путевка в Хайнань, по словам турагента, обойдется в мае и июне из-за начала сезона дождей. При этом на комфортный сезон с ноября по апрель билеты и жилье необходимо бронировать заранее.
Напомним, Китай продлил безвизовый режим для граждан РФ до 31 декабря 2027 года. Находиться на территории КНР без визы россияне могут до 30 дней.
При этом вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян в беседе с RT отметил, что россияне совершили 2,5 млн поездок в Китай с учетом того, что безвиз ввели только в сентябре 2025 года. Эксперт не исключил, что КНР может занять лидирующую позицию и в зимнем расписании.
«Россияне пользуются китайской перевозкой, а она активно развивается. Плюс в отсутствие доступности Ближнего Востока, я уверен, что, помимо рекорда в 62% роста в I квартале, мы увидим и значительный прирост путешествий в Китай и во II квартале 2026 года. То есть, скорее всего, мы пойдем на новый абсолютный рекорд», — пояснил Мурадян.