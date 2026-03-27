Турэксперт Горин назвал Турцию и Египет популярными направлениями на майские
Турция и Египет стали самыми популярными направлениями для российских туристов в период майских праздников. Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин сообщил об этом в разговоре с «Лентой.ру».
Мужчина отметил, что среди зарубежных поездок выделяются также Таиланд, Вьетнам, Шри-Ланка и Мальдивы. Эти страны предлагают прямые рейсы и безвизовый въезд, что привлекает путешественников.
Вице-президент АТОР Сергей Ромашкин добавил, что россияне удивятся ценам на номера в отелях во время праздников. По его словам, рост стоимости составил всего 4-5 процентов по сравнению с прошлым годом. В некоторых регионах цены даже снизились или остались на уровне прошлого года.
